台中假醫美儀器租賃 詐團得手1.3億

龐氏騙局再現！刑事局中部打擊犯罪中心日前偵破以台中市大甲區張姓夫妻為首的4人詐團，涉假冒醫美董娘透過社群資源誆稱投資醫美儀器租賃方案、每月可獲利15萬至18萬元，待錢財入帳後捲款潛逃，共計52人受害，不法所得達1億3888萬餘元，全案依詐欺、違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

刑事局中打昨開破案記者會，指去年11月接獲民眾報案，稱被41歲張男、35歲巧女夫妻等人以「投資醫美儀器租賃方案」為藉口詐騙，經查發現該夫妻自民國111年7月開始行騙，利用在大甲投資的美容館，謊稱有管道可引進便宜醫美儀器，且與多家知名醫美診所或大型醫療院所簽訂鳳凰電波等儀器租賃合約。

張姓夫妻帶頭在美容館及社群媒體上，假扮事業成功的醫美董娘，騙取民眾信任後，透過41歲呂男及37歲劉男對外募集資金，並以1年150萬元或每半年75萬元為單位，向被害人保證每月儀器租金可獲利15萬至18萬元、年投資報酬率最高300％，且合約到期後不但可將本金取回，還有額外獎金等話術吸金。

張姓夫婦初期會給被害人甜頭，一旦投資人加大籌碼便捲款潛逃。警方統計至少52人受害，不法所得達1億3888萬餘元，其中1名受害人受騙1500萬元，專案小組7、8月間擴大偵辦，在高雄、台中逮捕4人到案。

中打表示，全案共查扣155萬元現金、1輛市價432萬元起跳的保時捷Taycan超跑、1處不動產房屋，總值約1833萬餘元，警詢後將4人依法送辦。