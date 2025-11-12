台中停班課衝購物節業績？盧秀燕這麼說
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，中部地區除了南投縣，今天都停班課，但白天各地風小無雨，台中市各百貨公司、KTV人潮爆滿，民眾開酸休假瞎拚衝業績「台中購物節大成功」！市長盧秀燕表示，這次颱風以風勢為主，擁有50萬人口的台中海線地區，今天測到平均風力7級以上、最大陣風10級的停班課標準，還是不能掉以輕心，且路上人車稀少，可見大部分市民是配合防災的。
由於海線地區預估風力達到標準，苗栗以南、雲林以北的中部縣市幾乎都停班課，只有不靠海的南投縣上班上課，縣長許淑華和縣府的臉書被民眾罵翻。但今（12）白天中部不僅無風無雨，太陽還不時露臉，台中市KTV包廂全被訂滿、百貨公司還沒營業，門口便已排滿人潮。網友開酸「盧媽媽果真重視購物節」、「颱風天再創購物節奇蹟」、「又賺到一天假，看來明天要下大雨囉！」
盧秀燕下午主持災害應變中心會議，會後媒體問及停班停課標準，盧秀燕說，這次颱風以風勢為主，風力平均7級以上，最大陣風10級以上即達停班課標準，台中市海線地區今天測到平均風力7到8級、最大陣風10級，已經超標。
她表示台中海線6個行政區人口高達50萬人，過去台中曾發生過風力太強，導致民眾騎機車外出紛紛被吹倒受傷，因此還是不能掉以輕心，請大家不要上山下海，盡量留在家裡遠離災害。
對於民眾狂衝百貨公司與KTV，盧秀燕說，從各區即時監視系統可以發現，道路人車稀少，絕大部分的市民家人都配合防災，她非常感謝大家的配合。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
11/13停班停課不斷更新／鳳凰颱風重創宜蘭！最新風雨預測曝光
颱風停班課放晴！民眾排隊逛大街 黃偉哲：午後風雨才強別被迷惑
11/13停班停課「4縣市」達標準！台中入列 鳳凰颱風最新風雨預測
其他人也在看
台中市區無風雨放颱風假引熱議 盧秀燕：海線地區風力超標
颱風「鳳凰」來襲，台中今日停班停課，卻出現海線、市區兩樣情，市區無風雨且KTV被約滿，海線則是陣風一度達10級，引發放颱風假是為了討好選民的討論。對此，台中市長盧秀燕強調海線地區陣風達停班課標準，過去曾發生強風吹倒騎士事件，呼籲要提高警覺。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
台中無風雨爽放一天假？ 盧秀燕再曝停班課原因
台中無風雨爽放一天假？ 盧秀燕再曝停班課原因EBC東森新聞 ・ 13 小時前
燈會大作搶進德國柏林摘金獎 黃偉哲：台南文創美學開新局
《靈動的目光》是一件長達85公尺的巨型光雕藝術作品，由藝術總監陳怡潔、音樂總監王希文共同帶領上百人跨領域創作而成。他們的理念著重於重新詮釋台南的歷史與信仰，也運用人工智慧（AI）、3D光雕投影、擴增實境（XR）等前瞻科技，將臺灣廟宇國寶級工藝、南管古調、族群文化...CTWANT ・ 14 小時前
颱風鳳凰來襲應變 盧秀燕：下午宣布中市一級開設
（中央社記者郝雪卿台中11日電）颱風鳳凰逼近，台中市長盧秀燕今天在市政會議中表示，根據中央氣象署預報，台中市晚間10時進入颱風警戒區，下午3時她將召開颱風災害應變中心會議，並宣布一級開設。中央社 ・ 1 天前
今日白放颱風假？ 盧秀燕：海線最大陣風10級有達標
台中市今天停班課，但因市區無雨，遭外界質疑，市長盧秀燕今天在災害應變中心一級開設第二次工作會議會受訪表示，台中市海線地區都有測到平均風力7、8級，最大陣風有測到10級，均有達標，有些地區甚至超標，有些區域高樓大廈多，風力沒有這麼明顯，不可掉以輕心。自由時報 ・ 11 小時前
中陽集團證實 in89影城將進駐大里藝術廣場
[NOWnews今日新聞]近日，台中地方社群平台出現大里藝術廣場「in89豪華影城」施工現場照片，引發「大里終於要有電影院」熱烈討論。對此，負責大里藝術廣場招商、營運的中陽集團今日證實，in89豪華影...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
台塑生醫推動永續再獲獎 首座光電儲能球場
[NOWnews今日新聞]台塑生醫長年深耕ESG，透過轉投資事業實現金屬、塑膠與水資源的回收再利用，同時在能源韌性、社會參與也持續突破。台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台塑在偏鄉建置全台首座光電儲能球場，結...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《政治》王世堅點名參選北市長藍委酸 卓榮泰：我不是炮灰也不是豆腐
【時報-台北電】立委王世堅被點名是代表民進黨參選2026台北市長可能人選，但王世堅日前稱，台北市長蔣萬安有95％機會連任，而自己是白色恐怖受難者家屬，若輸給蔣家後代太難看，並點名行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰參選才是真的「大咖」。藍委賴士葆11日認為，王世堅此舉是吃卓榮泰豆腐，將卓推出去當炮灰。卓榮泰則說，自己不會是炮灰，也不是豆腐。 立法院院會11日續邀卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。卓榮泰於備詢前接受媒體訪問，針對被王世堅推薦適合代表綠營參選台北市長一事，卓榮泰回應，首都市長是非常重要工作，一定要跟中央充分配合，「我跟所有國人一樣，每4年都會去選一次台北市長」。 而藍委賴士葆於質詢時則表示，自己看見卓榮泰俏皮地說「4年都會去選一次台北市長」，但他認為卓是被王世堅吃豆腐，因為王另一句話是指蔣萬安95％會連任，言下之意就是推薦鄭麗君、卓榮泰當炮灰。卓榮泰回應，「這要問王委員本身意見，你不要問我，我怎麼知道？」 賴士葆追問，是否同意王世堅是在吃豆腐，畢竟王稱蔣萬安95％連任當選。卓榮泰強調，「王委員的意思要問他，問我的話，我不會是炮灰，我也不會是豆腐。」（新聞來源：中時即時 袁茵）時報資訊 ・ 1 天前
王世堅稱2026北市長"蔣萬安勝率95%" 吳思瑤:言過其實
政治中心／綜合報導2026台北市長選戰，民進黨仍在尋覓與蔣萬安對決的人選，但立委王世堅卻說"蔣萬安勝率95%"，還點名行政院長卓榮泰下來打、拉抬議員選情。對此卓榮泰說"他跟全體國人一樣每四年選一次市長"，立委吳思瑤則認為"對選情不用過度悲觀、而且蔣萬安的民調看來，還有很大加強空間"。民視 ・ 1 天前
最新風雨預測出爐！週三10縣市停班停課達標準
鳳凰颱風逐漸接近台灣、強度略為減弱，氣象署預估明後天距離台灣最近，將在明天（12日）傍晚至晚間從高屏登陸，後天（13日）清晨從台東出海。依據中央氣象署今（11日）16時最新風雨預報，共有10縣市明天上午風力或雨量預估達停班課標準。至於是否停班停課，仍以各縣市政府公告為準。太報 ・ 1 天前
張麗善臉書po上班上課4分鐘後刪文 民眾罵翻
颱風來襲，雲林縣長張麗善臉書專頁貼出「照常上班課」訊息，結果4分鐘後火速刪文，改貼「停班停課」，訊息反反覆覆，民眾氣得灌爆縣長粉專，痛批「到底放不放假？」另外南投縣宣布上班上課，縣長許淑華臉書，也被民...華視 ・ 18 小時前
中部治理平台因「鳳凰」破局？ 許淑華：颱風假仍要因地制宜
鳳凰颱風威力持續減弱，中部4縣市僅南投縣今天沒有放颱風假，是否代表中部治理平台破局？南投縣長許淑華表示，各縣市颱風假仍要依中央氣象署的科學數據，中彰雲有臨海鄉鎮區，而南投縣不靠海，環境條件、雨量風速不同，因地制宜下而做出的決定。鳳凰颱風威力不斷遭破壞，未登陸已轉為輕颱，登陸可能再轉為熱氣壓，中彰投雲自由時報 ・ 17 小時前
爭取港澳包機直飛台東 黃建賓盼中央獎勵推動
（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣國民黨立委黃建賓今天表示，中央應加強政策誘因，提供獎勵機制，推動港澳包機直航台東，振興東部觀光旅遊。中央社 ・ 13 小時前
卓揆：蘇澳溪分洪工程土地徵收部份今年12月完成 追加經費分4年列明年總預算
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風豪雨襲擊宜蘭蘇澳鎮，行政院政務委員陳金德、行政院顧問林國漳和立委陳俊宇今（12）天現勘淹水災情，呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪工程計畫，避免未來再發生類似重大災情。行政院長卓榮泰下午臨時增加行程前往視察時表示，該工程包括土地徵收和經費驟增等問題，不過，內政部跟地方政府合作，於今年9月已通過土地徵收的核定，但徵收的程序還在進行中，要到12月才會完成徵收。另外，經費由原來的54億增加到75億，在明年的中央政府總預算裡面核定了一筆4年一千億幫忙縣市管河川改善工程的計畫，所以明年開始，4年有一千億，會逐年編列，其中，也包括蘇澳溪分洪工程計畫。 鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮淹水地區範圍大；目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災。陳金德說，現場居民反映排水瓶頸、抽水設施、道路復原等問題，都需要中央與地方緊密協調。「我已請相關單位即刻盤點、優先處理，也持續督促工程會團隊協助。」 對於蘇澳溪分洪工程，陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程目前已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣政府正辦理管理中心及防砂壩設計，外界所稱「工程延宕」並非事實，由於分洪道修正後的經費大幅增加21新頭殼 ・ 14 小時前
影／紀念總理160週年誕辰 鄭麗文：天下為公絕非天邊遙不可及彩虹
紀念中國國民黨總理孫中山160週年誕辰，國民黨今天（12日）在中央黨部舉辦獻花與紀念活動。黨主席鄭麗文致詞時指出，「天下為公」的理想絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是要在一步一步堅持下、逐漸實踐。強調我中廣新聞網 ・ 14 小時前
平日午間套餐大受好評 屋馬加碼延長至年底再推鍋物、小農果飲
【民眾網諸葛志一台中報導】屋馬自九月推出平日午餐套餐後，不到兩個月銷售數千份大受好評，為回應廣大消費者的熱烈支 […]民眾日報 ・ 14 小時前
爭取參選台北市長 吳怡農盼黨內有志者儘早表態
（中央社記者葉素萍台北12日電）壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長。不過，傳出黨內有人點名行政院副院長鄭麗君很適合出戰台北市長，對此，吳怡農今天說，公開邀請有志向的人，儘早表態、宣布爭取，公平競爭、透過民調方式，找到最強候選人。中央社 ・ 13 小時前
停班課也有「假圖卡」宜縣府險些背黑鍋
記者林坤瑋／宜蘭報導 受颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣十一日遭遇豪雨侵襲，引發嚴…中華日報 ・ 14 小時前
民眾違反進入公告警戒區 海巡嚴正執法逕行舉發
記者林中行／花蓮報導 海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，鹽寮漁港安檢所人員十二日十二時…中華日報 ・ 14 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前