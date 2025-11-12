台中停班課衝購物節業績？盧秀燕這麼說

▲盧秀燕下午主持防災應變中心會議時，台中市區仍無風無雨。（圖／台中市政府提供，2025.11.12）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，中部地區除了南投縣，今天都停班課，但白天各地風小無雨，台中市各百貨公司、KTV人潮爆滿，民眾開酸休假瞎拚衝業績「台中購物節大成功」！市長盧秀燕表示，這次颱風以風勢為主，擁有50萬人口的台中海線地區，今天測到平均風力7級以上、最大陣風10級的停班課標準，還是不能掉以輕心，且路上人車稀少，可見大部分市民是配合防災的。

由於海線地區預估風力達到標準，苗栗以南、雲林以北的中部縣市幾乎都停班課，只有不靠海的南投縣上班上課，縣長許淑華和縣府的臉書被民眾罵翻。但今（12）白天中部不僅無風無雨，太陽還不時露臉，台中市KTV包廂全被訂滿、百貨公司還沒營業，門口便已排滿人潮。網友開酸「盧媽媽果真重視購物節」、「颱風天再創購物節奇蹟」、「又賺到一天假，看來明天要下大雨囉！」

盧秀燕下午主持災害應變中心會議，會後媒體問及停班停課標準，盧秀燕說，這次颱風以風勢為主，風力平均7級以上，最大陣風10級以上即達停班課標準，台中市海線地區今天測到平均風力7到8級、最大陣風10級，已經超標。

▲盧秀燕表示台中市各道路人車稀少，可見絕大部分市民是配合防災的。（圖／台中市政府提供，2025.11.12）

她表示台中海線6個行政區人口高達50萬人，過去台中曾發生過風力太強，導致民眾騎機車外出紛紛被吹倒受傷，因此還是不能掉以輕心，請大家不要上山下海，盡量留在家裡遠離災害。

對於民眾狂衝百貨公司與KTV，盧秀燕說，從各區即時監視系統可以發現，道路人車稀少，絕大部分的市民家人都配合防災，她非常感謝大家的配合。

