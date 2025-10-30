台中停用9廚餘掩埋場 增2焚化廠

花蓮市公所宣布市場豬肉攤商使用費減租五成。（花蓮市公所提供）

記者楊文琳、彭新茹、林中行∕綜合報導

台中市環保局長陳宏益三十日表示，霧峰區的廚餘掩埋第一時間未達中央標準，即日起限縮文山、后里、沙鹿三處掩埋，目前八成廚餘進焚化爐焚燒。新竹縣則暫停收運家戶廚餘，請民眾瀝乾水分後併入一般垃圾排出。

中市府原調度十二處掩埋場進行廚餘掩埋，因採取掩埋、焚化發電、沼氣發電等多元處理廚餘，即日起停用九處掩埋場，限縮文山、后里、沙鹿三處掩埋，新增兩處焚化廠進行焚化。

陳宏益表示，目前台中每天產生廚餘二百五十公噸，一百九十公噸會進焚化爐，因為廚餘熱值低，不會壓縮到垃圾焚燒量。

新竹縣環保局則表示，目前每日進場廚餘，為廚餘處理場設計處理量三倍，未能及時處理的廚餘及脫水後濾液暫置空間不足，即日起至廚餘禁止餵飼豬隻解禁；家戶廚餘暫停收運，請民眾瀝乾水分後併入一般垃圾排出。

另外，農業部實施禁宰令，豬農、肉攤及相關業者營運大受影響。花蓮市公所宣布自十一月一日起至十二月三十一日，市場豬肉攤商攤位使用費減租五成，其餘蔬果、水產、雜貨等攤商亦減租二至三成，減輕防疫期間的經營壓力。

宜蘭縣議員黃琤婷則要求縣府研議減免地方稅費負擔，協助業者紓困。縣府表示，中央開放解禁後，肉品市場扣除原定兩天休市，將有七天「禁運外地豬」，以供應在地「宜蘭豬」為主；預計十一月十五日開放外縣市毛豬運進宜蘭屠宰，已和供銷雙方達成協議。