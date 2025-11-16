台中停車格一位難求 議員批1成5停車格沒收費 交通局認錯允諾改善

台中市停車格一位難求，市議員陳文政於議會總質時踢爆，全市竟有15％車格沒有收費。最離譜的是，包含一中街、中區、北區、西區等原市區核心地段，就有超過3200格停車格未收費。台中市交通局指出，今年起持續檢討未收費情形，至9月底止，已新增收費5188格。

台中市國民黨議員陳文政、黃佳恬（如圖）議會聯合總質詢。陳文政說，在停車需求最大的市區，卻有大量停車格長期不收費，他以民眾陳情重劃區為例說，由於道路兩側畫設的停車格未收費，部分民眾更「以車換車」長期占用，形同免費私人車位，而真正在地居民反而得花錢停進每小時60元的民營停車場，根本是本末倒置。

廣告 廣告

陳文政說，台中市登記小客車數高達104萬輛，面臨一位難求窘境，但全市5萬多格路邊停車格，竟有15％停車格未收費，其中一中街等原市區核心地段就有3200格。

陳文政強調，停車格屬公共資源，使用者付費是基本原則，市府應全面盤點未收費停車格，明確檢討哪些地段應立即納入收費，透過收費機制提升周轉率，避免遭少數人長期占用，造成停車秩序更惡化。

交通局長葉昭甫表示，停車格畫設後會先評估使用量及地方民意，再進行收費制定，停車需求高的地段，會以差別、累進費率方式提升周轉率，後續會檢討未收費停車格使用狀況，適當調整收費方式。

交通局指出，今年起持續檢討未收費車格情形，至9月底止，已新增收費5188格，全市累計4萬6058格實施收費。其中，北屯區因重劃區發展快速、住宅與商業活動日益蓬勃，停車需求顯著提升，今年度已分階段將3756格納入收費管理。

交通局表示，後續將持續滾動檢討並逐步納入收費管理，同時密切觀察各重劃區開發進度與使用特性，適時調整管理策略，以提升停車格使用效率、避免車輛久占，並確保市民有公平、便利停車空間。