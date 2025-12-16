台中傑出產業創新獎 21家企業創新表現獲獎

▲第七屆台中市傑出產業創新獎頒獎，計有21家企業因產品、技術、服務及卓越創新領域表現傑出獲獎。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.16)

[NOWnews今日新聞] 台中市產業創新協會今（16）日舉辦第七屆台中市傑出產業創新獎頒獎典禮，計有21家企業因產品、技術、服務及卓越創新領域表現傑出獲獎。本屆首度導入ESG永續實踐作為評選指標 ，見證台中產業從製造邁向智造與永續的轉型成績。

頒獎典禮在市府集會堂舉辦，21家獲獎企業逐一走紅毯進場。應邀出席的立法院副院長江啟臣致詞表示，傳產與中小企業正處於升級轉型關鍵時刻，樂見有此平台選出具創新能力的企業，做為產業楷模並交流經驗。

協會理事長謝舜星表示，產業創新獎為企業搭建一個讓優秀企業發光發亮平台，獎項都經過學者專家嚴格評選，希望藉此讓企業互相觀摩與學習，一起迎向新的挑戰和機遇。

經發局長張峯源表示，面對詭譎多變的全球情勢與關稅因素，企業唯有持續創新，才能在國際舞台上展現強韌的競爭力。本屆獎項橫跨產品、技術、服務及卓越創新四大類別，得獎企業不僅在單一領域領先，更展現了跨領域整合的爆發力。值得一提的是，為呼應全球淨零趨勢，本屆評選特別導入ESG（環境、社會、治理）永續實踐作為加分項目 ，引導產業掌握未來綠色商機。

▲台中傑出產業創新獎頒獎， 21家企業獲獎，立法院副院長江啟臣與獲獎企業合影。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.16)

今天受獎廠商名單如下：

一、產品創新獎：一騏發興業、三鋒機器、世協電機、台灣思瑪科技、見得行公司、宥青國際、葉興機械、龍進自動機械。

二、技術創新獎：上研機電、經緯度企業、實心食品、睿德系統、龍進自動機械。

三、服務創新獎：台華精技、幻誠科技、味榮食品、春靜藝造公司、泰陽道安科技、睿德系統。四、卓越創新獎： 衆程科技、鼎新數智。

▲獲獎廠商一騏發興業，將鋁欄桿結合燈條，營造不同使用方式與氛圍，改善陽台照明與美觀，引起建商矚目。(圖／記者金武鳳攝，2025.12.16)

獲得產品創新獎的台灣思瑪科技，研發出使用極細紗線編織出極細孔徑，解決防霾紗窗為了阻隔PM2.5和灰塵，以致通風不良問題，獲得好口碑，目前累積有3萬多使用客戶。另一獲獎廠商一騏發興業，將鋁欄桿結合燈條，營造不同使用方式與氛圍，改善陽台照明與美觀，引起建商矚目。

