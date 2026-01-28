台中傳出禽流感 1,700隻雞死亡 何欣純：市府應公開疫情資訊

[Newtalk新聞] 台中市傳出有 1,700 隻雞因感染禽流感死亡，民進黨立委何欣純今（28）日指出，防疫視同作戰，台中好不容易才渡過非洲豬瘟的疫情，現在又碰到了禽流感，市民的心情想必恐慌的。





何純純說，市府必須務必要嚴守防疫的 SOP，所有的防疫措施一定要做到位，絕對不能鬆散、懈怠，也絕對不能再發生。對這次禽流感的疫情相關訊息，市府也務必要公開、透明的向市民交代清楚，以讓市民安心。





台中市政府指出，目前該案場約有 1,700 隻雞隻死亡，場內在養雞隻約 7,000 隻；以死亡數量來看，已屬大量異常狀況。農業局強調，由於業者未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新台幣 5 萬元以上、100 萬元以下罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

