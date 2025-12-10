即時中心／廖予瑄報導

台中傳槍響！警方昨（9）日晚間獲報，大甲區一名31歲的王姓男子疑似因債務問題，遭朱姓、王姓男子持刀及空氣槍攻擊，導致他右下臂出現刀傷，背部也有瘀傷，幸好意識清楚，送醫救治後已無大礙。經追查，警方今（10）日上午也將2名嫌犯逮捕歸案；全案依恐嚇及傷害罪移送台中地檢署偵辦。

昨日晚間10時37分左右，台中大甲警分局獲報，王男疑似因為債務問題，遭朱姓與王姓男子持刀砍傷右下臂，並持空氣槍攻擊背部；導致他當場血流滿地，手臂出現明顯刀傷，背部也因被空氣槍擊中，產生瘀傷，幸好沒有生命危險，送醫救治後已無大礙。

警方昨日到場時，2名凶嫌已經逃逸；但經過專案小組調閱監視器，並過濾分析後，也掌握了2名犯嫌的身分及其使用的車輛；今日上午警方將朱姓與王姓犯嫌逮捕到案，並搜出犯案刀具及空氣槍各1把，其餘細節尚在釐清中。全案依恐嚇及傷害罪移送台中地檢署偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／台中傳槍響！男子債務問題突遭砍、開槍 警方今早逮2惡煞到案

