台中傳統藝術巡演太平開鑼 唐美雲歌仔戲團《龍鳳情緣》熱鬧登場

▲唐美雲歌仔戲團《龍鳳情緣》劇照。（唐美雲歌仔戲團提供）

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府文化局與財團法人中市文教基金會共同主辦的「2026台中市傳統巡演」活動，昨(10)日晚間在太平運動場盛大開演。首場特別邀請當代極具代表性的「唐美雲歌仔戲團」帶來經典大戲《龍鳳情緣》；透過細膩動人的演出與扣人心弦的劇情，吸引近2,500位觀眾到場欣賞，現場氣氛熱鬧，也為年度巡演揭開序幕。

文化局表示，傳統藝術巡演自舉辦以來深受市民喜愛，並獲得熱烈迴響，演出陣容精彩可期。透過豐富的歷史故事與創作內容，傳達濃厚的在地情感，引領觀眾從劇情中產生共鳴與啟發；歌仔戲不僅是戲曲藝術，更是串連不同世代的重要文化符碼，觀眾可就近欣賞傳統藝術演出，也讓藝術走入市民生活。

《龍鳳情緣》劇情描述靈鳳公主嚮往自由，私自離開皇宮遊山玩水，在山林間遇上歐靖龍，歷經波折，展開一段有情人終成眷屬的愛情喜劇。劇情輕鬆逗趣，處處流露父母對於子女的關愛。此劇為唐美雲歌仔戲團創團初期重要作品之一，無論在情感鋪陳或身段展現上皆具高度戲劇張力，此次演出更加入許多新生代年輕演員，展現劇團的傳承與活力，讓經典作品再度昇華。

文化局指出，唐美雲歌仔戲團以實力堅強的演員陣容著稱，團長唐美雲身兼主演及藝術總監，長年投入歌仔戲推廣與傳承，不斷在題材和角色上自我突破。劇團秉持「承傳統、創新局」的理念，持續精進戲曲藝術的質感，並不斷探索與跨界合作，打破大眾對歌仔戲的既定想像；劇團除匯聚優秀資深演員外，亦積極培育新秀與創作人才，希望讓傳統戲曲在台灣深耕發展，並躍上國際舞台。

文化局進一步說明，「2026台中市傳統藝術巡演」後續場次將持續精彩接力，1月23日於潭子區大富宮將邀請「明華園日字戲劇團」演出《馬車伕與大捕快》，由台灣第一丑角陳勝在與明華園當家小旦鄭雅升同台演出，誠摯邀請市民朋友一同參與！