台中傳護理師遭毆打！醫師公會發聲明譴責

▲台中有護理師遭到病患毆打，醫師公會發布聲明稿譴責醫療暴力。

[NOWnews今日新聞] 台中中港澄清醫院傳暴力事件，一名男子大鬧醫院急診，疑似是因為不滿治療，毆打護理師及醫師。醫師公會強調，「醫療暴力零容忍」，也強調，近年來司法實務認定「妨害醫療業務執行」時，對於「執行醫療業務」範圍，仍多採取過於限縮的解釋，且「醫療現場安全不應由醫療人員獨自承擔」

醫師公會全聯會今（22）日發布聲明指出，對於發生於台中市澄清醫院急診室的醫療暴力事件，深感震驚與痛心，並對受傷同仁表達最誠摯的關懷與全力支持。

醫師公會表示，醫事人員是全民健康的重要守護者，任何形式的醫療暴力，無論是肢體攻擊、言語恐嚇或其他非法行為，皆不可被容忍。依《醫療法》第24條及第106條規定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法妨礙醫療業務之執行。嚴正呼籲司法機關依法從嚴偵辦、嚴正處理，展現政府對「醫療暴力零容忍」的明確立場與行動決心。

▲醫師公會呼籲，對於醫療暴力，司法機關應依法從嚴偵辦、嚴正處理，展現政府「零容忍」的明確立場與行動決心。

醫師公會也認為，近年來司法實務在認定「妨害醫療業務執行」時，對於「執行醫療業務」範圍，仍多採取過於限縮的解釋，往往僅限於醫師或醫護人員正在進行特定醫療處置之瞬間，始認構成妨害醫療業務。

若醫療人員在因職務與病患互動、說明病情、引導治療或維持醫療秩序時遭受暴力，卻因不被認定為「正在執行醫療業務」而無法適用醫療法的保護，將使醫療現場安全防線出現重大破口。

醫師公會呼籲，主管機關與司法機關正視此制度性問題，透過實務溝通、指引釐清，甚至檢討修法方向，使法律保障能真正貼近醫療現場實況，避免醫療人員在遭受暴力時，反而落入保護不足的困境。

醫療現場安全不應由醫療人員獨自承擔，醫師公會認為，此次事件幸有同仁協助攔下施暴者，避免傷害擴大，但仍凸顯現場安全防護不足的風險。從制度面與執行面共同防範醫療暴力，才能真正保障醫療人員與病患的生命安全。

醫療暴力的每一次發生，都是對醫療體系與社會信任的重大傷害。醫師公會再次重申「醫療暴力，零容忍」，醫療人員因執行醫療行為所生的風險，應受完整保障。

