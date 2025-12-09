台中傳連續竊案！神秘男潛社區「開車門搜刮」爽得2.8萬 民眾接力抓賊

記者林意筑／台中報導

頭戴鴨舌帽、長袖外套的男子利用深夜時段潛入民眾家中行竊。（圖／翻攝畫面）

台中市大里區、太平區驚傳連續竊盜案！近日有名頭戴鴨舌帽、長袖外套的男子，經常在三更半夜時出沒在各社區，徒步穿梭在車輛中，他不僅會隨手拉車門，若遇上未上鎖的的車輛便入內搜括，短短幾日已有大批民眾遭殃，累積遭竊金額已達2萬8000元，警方獲報後已掌握特定對象身份，儘速將其緝捕到案說明，並加強轄區巡邏。

男子沿路潛入各個住戶家中，不放過任何行竊機會。（圖／翻攝畫面）

台中市議員江和樹指出，今（9）日凌晨2時許，有名可疑男子出現在大里十九甲地區，且潛入民眾住家騎樓隨手拉車門，透過畫面可見，該名男子頭戴黑帽、黑口罩及手套，凌晨時分走在住宅區內，頻頻左顧右盼、邊走邊穿戴手套，不僅多次拉停在車庫的轎車車門，發現轎車鎖著仍不死心，又走向後車廂處拉拉看，確定打不開才離去。

男子潛入民眾住家後，多次拉停在車庫的轎車車門試圖行竊。（圖／翻攝畫面）

透過另段畫面可見，本月7日凌晨3時許，該名男子出現在太平區長億路某社區內，畫面總長4分多鐘，卻發現男子沿路潛入各個住戶家中，不放過任何一輛車，均動手拉車門試探是否有上鎖，確定沒有得手後便離去。

不過過程中，該名男子潛入某戶人家車庫後成功拉開車門，立即鑽入駕駛座搜括，未料該戶人家的騎樓感應燈亮起，屋內的狗狗不停吠叫，男子便將搜刮到的物品塞入口袋，關上車門後速速離去，犯案過程相當從容，推測應是慣犯。

男子鑽入駕駛座搜括。（圖／翻攝畫面）

霧峰分局說明，今日上午11時許，十九甲派出所接獲民眾報案，稱停放於大里區甲園街45巷旁的汽車，遭不明行為人徒手開車門行竊，損失2萬8000元整，本案經調閱監視器循線追查，已掌握特定犯嫌，儘速緝捕到案說明，並加強轄區內巡邏，杜絕不法行為。

