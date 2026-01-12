台中優質椪柑外銷封櫃啟運 600公噸挺進多國市場

台中市政府農業局輔導農民團體拓展農特產品外銷市場，今（12）日於東勢區農會舉辦「115年台中優質椪柑外銷封櫃啟運典禮」，宣告台中椪柑正式啟航、邁向國際。活動邀集產官學界代表共襄盛舉，見證台中優質椪柑在疫後持續深耕海外市場，透過穩定外銷通路提升國際能見度，也為農民創造更佳收益。今年度預計外銷總量達600公噸，銷往新加坡、馬來西亞、汶萊、日本及加拿大等國家。

(見圖)與會來賓共同見證封櫃儀式。

東勢區農會總幹事田士欣指出，「鮮甜啟航、鏈結國際」始終是農會努力的目標。東南亞市場已成為椪柑重要外銷通路，每逢農曆年前，農會便將象徵「大桔大利」的台中椪柑輸出海外，成為當地年節送禮的熱門選擇；今年亦持續拓展北美加拿大市場，讓更多國際消費者品嚐來自台中的鮮甜滋味。

農業局補充，除持續推動椪柑外銷外，也積極開發多元農產加工品，並於國內好市多、家樂福、全聯及「台中領鮮」電商平台等通路同步上架，歡迎民眾踴躍選購，將象徵好運的「大桔大利」帶回家。