台中優質椪柑外銷封櫃啟運 600公噸挺進多國

【記者陳世長台中報導】台中市政府農業局持續輔導農民團體拓展農特產品外銷市場，（12）日於東勢區農會舉辦「115年台中優質椪柑外銷封櫃啟運典禮」，宣告台中椪柑正式啟航、邁向國際。活動邀集產官學界代表共襄盛舉，見證台中優質椪柑在疫後持續深耕海外市場，透過穩定外銷通路提升國際能見度，也為農民創造更佳收益。今年度預計外銷總量達600公噸，銷往新加坡、馬來西亞、汶萊、日本及加拿大等國家。農業局李逸安代理局長代表市府出席活動。





農業局表示，台中市椪柑產期為每年11月至翌年1月，栽培面積約1,387公頃，年產量約2萬4,992公噸，主要分布於東勢、豐原、北屯、石岡、后里及新社等地區，是全台最大的椪柑產區。台中因雨量充沛、氣候溫和穩定，孕育出的椪柑果型飽滿、果肉細緻、酸甜適中，品質與營養價值兼具，深受國內外市場肯定。



東勢區農會總幹事田士欣指出，在市府多年輔導與產地用心經營下，已逐步建立台中水果的優質品牌形象，「鮮甜啟航、鏈結國際」始終是農會努力的目標。東南亞市場已成為椪柑重要外銷通路，每逢農曆年前，農會便將象徵「大桔大利」的台中椪柑輸出海外，成為當地年節送禮的熱門選擇；今年亦持續拓展北美加拿大市場，讓更多國際消費者品嚐來自台中的鮮甜滋味。



農業局補充，除持續推動椪柑外銷外，也積極開發多元農產加工品，並於國內好市多、家樂福、全聯及「台中領鮮」電商平台等通路同步上架，歡迎民眾踴躍選購，將象徵好運的「大桔大利」帶回家。



今日啟運典禮，包括立法院副院長江啟臣、農業部農業試驗所主任秘書徐煇妃、農業部嘉義農業試驗分所分所長張哲瑋、市議員吳振嘉、農業局代理局長李逸安、台中市農會理事長李煥湘、東勢區農會理事長劉進業、常務監事賴裕銘、總幹事田士欣到場台中椪柑外銷啟運加油。