台中優質雪梨評鑑登場 和平區汪源杉奪下「雪梨王」

評審委員依果形大小整齊度、質地風味及糖度等指標，進行嚴謹評分。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

和平區農會二日在市府陽明市政大樓大廳舉辦「一一四年度台中市優質雪梨果品評鑑活動」。今年有六十組農友參賽，和平區汪源杉脫穎而出，勇奪「雪梨王」。

評鑑邀農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場及國立中興大學等單位專家學者擔任評審，外觀、果形大小整齊度、質地風味及糖度等指標進行嚴謹評分。評審逐一品評後，和平區汪源杉榮獲第一名，獲頒獎牌及兩萬元獎金；第二名由和平區林家瑋及葉素秋獲得，可獲獎牌及一萬兩千元獎金；第三名由汪煥洲、楊玉璽及黎黃玉如等三位農友奪下，各獲頒獎牌及五千元獎金。

廣告 廣告

評審委員依果形大小整齊度、質地風味及糖度等指標，進行嚴謹評分。（記者徐義雄攝）

農業局說明，梨山地區海拔約兩千公尺，冬季氣溫時常降至十℃以下，是孕育多種溫帶經濟果樹的絕佳基地。台中市所產溫帶果樹包括梨、甜柿、水蜜桃及蘋果等，其中雪梨屬薔薇科梨屬的落葉果樹，是台中特有的重要梨品種。雪梨需在低溫條件才能順利萌芽、開花與結果，梨山獨特地理環境與農民細心照料，單果重量可達一點五至二點五公斤，被譽為「梨中之王」。

台中市和平區梨栽培面積達一六七五公頃，年產量約兩萬四一二０公噸，其中雪梨種植面積約四百公頃、年產量約六五００公噸。