台中元旦升旗致敬城市英雄 88位「超人代表」、搜救犬領唱國歌

英勇的「搜救超犬」Uno與Ring也將一同登台接受致敬。（台中市府提供）

迎接民國115年到來，台中市府將於元旦舉行升旗典禮，延續「向城市英雄致敬」主題，除邀請88位來自全市各領域的救災與災後復原英雄，共同展護巨幅國旗進場外，並由各局處搜救超人、鏟子超人、下水道超人、環保局清潔超人及家具超人代表領唱國歌；另英勇的「搜救超犬」Uno與Ring也將一同登台接受致敬，歡迎大家到場感謝城市英雄的無私付出。

民政局長吳世瑋表示，115年元旦升旗典禮是「台中Hi8 全城開趴」系列活動的亮點活動之一，不僅展現城市凝聚力，也向長年默默守護市民安全的無名英雄致上最高敬意。典禮以「8」為城市幸運符號，邀集88名區公所工班、台中市救難協會、消防局同仁及義消組成展旗隊伍，聯手展護全國最大巨幅國旗，除展現台中齊心守護家園的凝聚力，也象徵新年的好運與祝福。

此外，市府團隊於花蓮馬太鞍堰塞湖災害中即時投入支援行動，展現跨縣市同舟共濟精神。此次也特別邀請市府消防局「搜救超人」、建設局「鏟子超人」、水利局「下水道超人」、環保局「清潔超人」及「家具超人」代表領唱國歌；另英勇的「搜救超犬」Uno與Ring也會一同登台接受致敬，歡迎大家到場感謝城市英雄的無私付出，讓台中更幸福、國家更安定。

115元旦升旗活動流程表。（圖／台中市府）

民政局表示，升旗典禮主視覺以「豐收迎日」為主題，象徵台中市各項市政建設歷經多年耕耘與累積，逐步展現豐碩成果，迎向充滿希望的新一年。典禮將由台中女中樂儀隊操槍演出揭開序幕，並邀請霧峰、沙鹿、太平及南區等4區吉祥物（山、海、屯、城代表）引領市長及貴賓進場，活動當天市民朋友可在吉祥物身上尋找暗藏數字「8」的巧思與驚喜。

國旗紋身貼紙歡迎排隊領取。（圖／台中市府）

民政局補充，升旗典禮將發放限量5000份紀念小物「國際知名漫畫角色置物盒」、中華民國國旗及台中Hi8紋身貼紙、小國旗，當日上午6時起，將於排隊隊伍起點發放兌換券，並自6時30分開始開放領取，民眾須於7時30分前持兌換券，配合現場動線及遵守排隊秩序完成兌換。

