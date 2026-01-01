台中元旦升旗「全國最大國旗」登場 盧秀燕：任期最後一年全力以赴 持續建設台中、照顧市民

元旦升旗典禮。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】中華民國115年新年快樂！台中市政府今（1）日在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，88名救災與復原英雄聯手展護全國最大巨幅國旗，場面震撼人心。市長盧秀燕向現場近3萬市民表示，近期民調顯示台中幸福感破7成，但幸福得來不易，近來動盪不安，讓許多人擔心，唯有和平安全，台灣才富強，人民才幸福，市府團隊要撐起一把傘，好好保護市民，不讓城市因任何風雨而飄搖。她並許下今年第一個願望，祝福國泰民安、風調雨順、台中繁榮、市民幸福。

廣告 廣告

元旦升旗。（圖/記者廖妙茜拍攝）

盧市長表示，今年是她最後一次以市長身分主持元旦升旗典禮，她答應過市民，她擔任市長到最後一秒鐘都會全力以赴，絕不懈怠，她一定會好好執政，建設台中，照顧好市民家人。今年是執政的最後一年，仍有許多新計畫與建設要進行、要開花結果，她宣布即日起推動「愛胎萬計畫」前兩名子女每胎2萬元，第3胎起逐胎加1萬元，生越多、領越多！此外，下學期開始，市府將自籌預算推動「有鈣讚計畫」，提供全市公私立幼兒園及公立國小約24萬名學童免費飲用鮮乳，讓孩子頭好壯壯、身體健康；同時今年底之前會完成「陪孩子長大」計畫，將全市國中、國小共15萬名學生的木製課桌椅，全面更換為可調式、符合人體工學的新式課桌椅，讓孩子坐得更舒適，提升學習效率。

市長盧秀燕元旦致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

「開不了工的要開工，完不了工的要完工！ 」盧市長指出，今年將開通完成的重大道路建設，包括耗資16億的甲埔大道、台中大肚至彰化32億元的和美大橋、70億元的市政路全線貫通，以及耗資近200億元的東豐快速道路，從東勢到石岡的第一階段通車。運動場館方面，過去幾年已興建南區、大里、潭子、清水、豐原、太平國民運動中心，今年北屯國民暨兒童運動中心將落成啟用，這是中部首座擁有冰宮的大型運動場館。此外，烏日全民運動館今年也會啟用，大肚龍井交界的大龍市民運動館則將開工。

盧市長提到，市府持續打造文化宜居城市，去年12月已開幕台中綠美圖、北屯溪中圖書館、東勢許良宇圖書館；今年南屯羅布森圖書館、西屯市中心區的「童書之森」兒童圖書館也將完工營運。屆時，全台中將有共50座圖書館，提供市民閱讀休閒，讓台中成為飄揚書香的文化城。另深受歡迎的美樂地公園，在她任內已完成230座。今年還將完工多座大型特色公園，包括東勢獨角仙公園、北屯北區原中央市場的「菜市仔」特色公園，保留市場原址特色，未來也可作為塗鴉空間。

市長盧秀燕與市民握手。（圖/記者廖妙茜拍攝）

此外，交通建設方面，今年除持續各區燙平道路、改善人行道、提升安全，水湳轉運中心與台中車站大轉運中心都將啟用。特別要提的是，捷運藍線已開工，其中B1（台中港站）、B2（梧棲站）、B3（大庄站）預計年中開始興建；B4（沙鹿站）至B8（正英路站）也有望於年底前動工。

不僅如此，市府也持續補足托育與家庭支持服務。盧市長指出，她上任前台中只有5處公托，現已增設至48處，今年底前將達60處。其中，西區美村綜合園區、太平新區公所聯合行政中心、霧峰新區公所聯合行政中心內都將設置公托。少子化時代，台中人口不減反增，已突破286萬人，創歷史新高，學校空間也不敷使用。她任內已增建多所學校，今年南屯文山國中、北屯南興國小、南興國中、廍子國中也將完工，烏日新社的旭日國小也正全力興建中。

民政局長吳世瑋說明，今年元旦升旗典禮別具意義，除邀請88名救災與復原英雄聯手展護巨幅國旗進場，並由消防局、建設局、環保局、水利局等局處救災超人代表領唱國歌，還有英勇的「搜救超犬」Uno與Ring也現身會場。他們秉持「災難無分彼此、同島一命」的精神，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖救災任務中，展現跨局處合作的韌性與決心，市府藉此場合特別向所有城市英雄致敬，感謝他們的付出，讓台中更幸福、讓國家更安定。

民政局說明，今日典禮由台中女中樂儀隊精彩的操槍演出揭開序幕，精神抖擻展現台中女力的青春活力，盧市長率領市府各局處首長與霧峰、沙鹿、太平及南區等4區吉祥物(山海屯城代表)步入會場，吉祥物身上配戴酷炫眼鏡展現「Hi8」開趴魅力與市民互動，典禮最後則由非洲賴索托院童帶來熱情洋溢的非洲舞蹈及高難度功夫表演，為新年注入溫暖與希望的力量。

此外，今年市府特別推出可愛又實用的紀念小物「國際知名漫畫角色置物盒」，深受民眾喜愛，有市民前天下午4時就搶先來排隊，更有不少人跨年結束後即前來市府排隊，現場人龍綿延約2公里，6時30分開始發放，5000份紀念品不到一小時即全數發送完畢。

民政局補充，今年適逢國立自然科學博物館開館40週年，科博館吉祥物家族「布比」、「賴瑞」、「天天」與「橘寶」也受邀於新年首日參與升旗典禮，並在府前廣場以彩繪蛋造型氣球創意排字，象徵城市能量與科學教育並進。市府也分享好消息，科博館為慶祝40週年，115年每週五下午2時至5時，民眾可免費入館（含生命科學、人類文化及地球環境廳）參觀，感受橫跨全年的科學文化盛宴。