中部中心／綜合報導

2026到了！台中市升旗典禮上致詞環節，市長盧秀燕，除了細數7年政績，也特別提到近期形勢動盪，只有和平、安全，台灣才會富強，人民才會幸福，不過在典禮上，楊瓊瓔、江啟臣這對"姐弟"，暗流湧動，一左一右緊跟盧秀燕身旁搶同框，而民進黨參選人何欣純，則到海線，陪市民迎新年。

超巨大國旗，在88人合力之下，迅速展開，場面超壯觀，1/1上午8時，台中市政府，在市府廣場前舉行元旦升旗典禮，由88名各領域英雄，共同展護這面巨幅國旗，而今年的元旦小物，是台灣製的Snoopy置物盒，限量5000份，吸引一大群民眾，深夜就來搶排！

廣告 廣告

民眾：「因為喜歡Snoopy，媽媽也喜歡，所以我們昨天就決定在車上睡覺。」

民眾：「覺得今年的Snoopy禮物很有期待性，我就天氣這麼冷，還是要晚上徹夜來排。」

台中元旦升旗！ 盧秀燕細數政績 楊瓊瓔.江啟臣暗自較勁

台中市2026元旦小物 限量5000份台灣製Snoopy置物盒（圖／民視新聞）

今年也是盧市府執政的最後一年，除了細數過去7年成績，盧秀燕也特別強調，幸福得來不易，有和平，人民才會幸福。

台中市長盧秀燕：「如果沒有和平，如果沒有安全，我們各行各業沒有辦法，安心的生活跟發展，唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福。」

台中元旦升旗！ 盧秀燕細數政績 楊瓊瓔.江啟臣暗自較勁

台中元旦升旗! 88名英雄合力展護巨幅國旗（圖／民視新聞）



不過邁入2026，也就是邁入選舉年，升旗典禮，暗藏煙硝味，楊瓊瓔、江啟臣，一左一右，站在盧秀燕身旁，到了發放小國旗環節，有民眾想和市長合照，這時候，副院長江啟臣，卻突然緊貼同框。

另一邊的民進黨參選人何欣純，則是到了海線，陪同清水的市民迎新年。

立委（民）何欣純：「新年新氣象，新的開始，祝福大家欣欣向榮。」

元旦升旗典禮，藍營姐弟，暗流湧動，新的一年，將會迎來，各種新氣象。

原文出處：台中元旦升旗！ 盧秀燕細數政績 楊瓊瓔.江啟臣暗自較勁

更多民視新聞報導

2026年9大新制元旦上路！減稅大紅包「最高省上萬」

全台雲多難見日出 玉山「第一道曙光＋國旗」成元旦最美風景

2026元旦追光! 屏東鵝鑾鼻搶頭香6:11迎首道曙光

