台中元旦升旗 盧秀燕：唯有和平安全才會富強

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市長盧秀燕今天主持民國115年元旦升旗典禮時表示，面對國內、外局勢動盪和紛擾，很多市民感到不安，唯有和平與安全，台灣才會富強，人民才會幸福。

她說，如果沒和平與安全，各行各業無法安心生活和發展，國家和台中也無法繁榮和進步。這幾天國內、外局勢動盪和紛擾，大家擔心是否能維持得來不易的安居樂業和幸福，但無論外在環境如何紛擾、變化，她和台中市政府團隊會率台中努力前進，強力守護和平與安全。

中市府上午在中市府前廣場舉行元旦升旗典禮，由台中女子高級中等學校樂儀隊操槍演出揭開序幕，88名救災與復原英雄聯手展護巨幅國旗進場，並邀中市府消防局等局處救災超人代表領唱國歌。

將任滿2屆的盧秀燕表示，這是她任內最後1次主持升旗典禮，但直到她擔任市長的最後1秒鐘都會全力以赴，絕不懈怠。她執政最後1年仍有許多新計畫、新建設要進行並開花結果。

盧秀燕細數任內完成建設，也為鼓勵生育實施「台中愛胎萬」計畫，前2胎各補助新台幣2萬元，第3胎起每胎多1萬元，還推「台中有鈣讚計畫」，提供公立國民小學學童及公私立幼兒園幼生每週1次鮮乳。（編輯：李明宗）1150101