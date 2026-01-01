台中元旦升旗 盧秀燕：幸福得來不易、致力守護和平安全

台中元旦升旗，市長 盧秀燕致詞強調:幸福得來不易、致力守護和平安全。（圖：中市府提供）

115年到來，台中市政府今天（1日）在府前廣場盛大舉辦升旗典禮，市長盧秀燕致詞表示，幸福得來不易，近來動盪不安，讓很多人擔心，唯有和平安全，台灣才富強，人民才幸福，市府團隊要撐起一把傘，好好保護市民，不讓城市因任何風雨而飄搖，新年心願就是祝福國泰民安，風調雨順，台中繁榮，市民幸福。

迎接115年，台中市政府今天上午8時，在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，延續「向城市英雄致敬」主題，除邀請88名各領域英雄，共同展護全國最大長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗進場，並由消防局、建設局、環保局及水利局等局處救災超人代表，領唱國歌，場面盛大。

市長盧秀燕致詞時細數施政七年成績，並表示，日前一份媒體民調，71.3%的民眾對台中施政感到放心幸福，她表示感謝，但幸福得來不易，若沒有和平安全，就沒有幸福可言，沒有和平安全，城市國家都無法國泰民安，因此要致力幸福和平，守護國家，讓人民感到幸福，自己任期進入最後一年，新年心願，盡管近來動盪不安，人民擔心，市府團隊要撐起一把傘，好好保護市民，不讓城市因任何風雨動搖，誠心祝福國泰民安，風調雨順，台中繁榮，市民幸福，新年快樂，愛大家。

民政局說，升旗典禮主視覺以「豐收迎日」為主題，象徵台中市各項市政建設歷經多年耕耘與累積，逐步展現豐碩成果，迎向充滿希望的新一年；整體設計以一條綿延且自由延展的線條貫穿畫面，象徵城市發展歷程中所面臨的挑戰與堅持，最終勾勒出壯闊山形與旭日初升的意象，傳達台中在歷經考驗後撥雲見日，邁向豐收成果與光明未來的城市精神，展現持續前行、穩健成長的城市形象。

台中市元旦升旗典禮，由台中女中樂儀隊以精采的操槍演出揭開序幕，還邀請中華民國阿彌陀佛關懷協會（ACC）助養的非洲賴索托院童，帶來熱情洋溢的非洲舞蹈及高難度功夫表演，熱鬧滾滾。民政局準備限量5,000份紀念小物「國際知名漫畫角色置物盒」、中華民國國旗及台中Hi8紋身貼紙、小國旗，也是大受歡迎，全數送光。（寇世菁報導）