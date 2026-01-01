台中元旦升旗 88救災復原英雄護旗進場 震撼

盧秀燕主持二○二六元旦升旗典禮。

▲盧秀燕主持二○二六元旦升旗典禮。

台中市政府昨（一）日在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，88名救災與復原英雄聯手展護全國最大巨幅國旗，場面震撼人心。市長盧秀燕主持其任內最後一次元旦升旗，致詞時細數施政七年來的點滴。盧秀燕提到，根據最新民調顯示，有高達71.3%的市民對台中的施政感到放心且幸福。盧秀燕表示，幸福得來不易，如果沒有和平與安全，各行各業就無法安心發展，城市與國家也難以繁榮進步。

民政局長吳世瑋表示，今年升旗典禮的主視覺以「豐收迎日」為主題，象徵台中各項重大建設在歷經多年耕耘後，正逐步展現豐碩果實。除邀請88名救災與復原英雄聯手展護巨幅國旗進場，並由消防局、建設局、環保局、水利局等局處救災超人代表領唱國歌，還有英勇的「搜救超犬」Uno與Ring也現身會場。

廣告 廣告

民政局說明，今日典禮由台中女中樂儀隊精彩的操槍演出揭開序幕，精神抖擻展現台中女力的青春活力，盧秀燕市長率領市府各局處首長與霧峰、沙鹿、太平及南區等4區吉祥物（山海屯城代表）步入會場，吉祥物身上配戴酷炫眼鏡展現「Hi8」開趴魅力與市民互動，典禮最後則由非洲賴索托院童帶來熱情洋溢的非洲舞蹈及高難度功夫表演，為新年注入溫暖與希望的力量。

此外，今年市府特別推出可愛又實用的紀念小物「國際知名漫畫角色置物盒」，深受民眾喜愛，有市民前天下午4時就搶先來排隊，更有不少人跨年結束後即前來市府排隊，現場人龍綿延約2公里，6時30分開始發放，5000份紀念品不到一小時即全數發送完畢。