台中元旦寶寶94人誕生！「時來孕轉」助癌友保留生育希望

台中醫院1名元旦女嬰由印尼籍夫婦所生，原預產期在1月中旬，卻選擇在元旦提前報到。（台中醫院提供）

台灣人口連續6年陷入「生不如死」的負成長困境，在嚴峻的少子化趨勢中，台中市2026年元旦當天，全市20多家醫療院所共接生94名元旦寶寶，較2025年的72人顯著增長逾30％。而台中市衛生局透過全國首創的「時來孕轉」計畫，協助癌友保留生育希望，成功讓29位市民在與病魔搏鬥之際，仍能守住成為父母的夢想。

台中市衛生局指出，114年推出「時來孕轉－幸福台中凍卵凍精補助計畫」，鎖定因罹癌放化療可能損害生育能力的病友，提供凍卵補助5萬元、凍精最高8000元。

目前已成功協助17名女性（27-43歲）及12名男性（17-42歲）保留生育希望，申請者涵蓋乳癌、白血症及卵巢癌病友，甚至包含年僅17歲的睪丸癌患者。衛生局強調，這項補助讓病友在與病魔搏鬥之際，仍能守住成為父母的夢想。

在昨日接生的元旦寶寶中，也充滿溫馨故事。台中醫院一名元旦女嬰由印尼籍夫婦所生，原預產期在1月中旬，卻選擇在元旦提前報到。其母欣喜表示：「全家跟台灣真的好有緣！」

衛生局也補充說明，雖然接生數據攀升至94人，但「出生不等於入籍」。參考去年數據，72名接生寶寶中，實際入籍台中的為53名。市府將持續優化育兒環境，透過政策支持與實質補助，緩解少子化衝擊。

