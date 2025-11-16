台中充氣城堡成絕命終結站翻版！ 「突消風吞噬孩子」家長嚇壞
台中低碳發展協會15日在西屯區安和公園舉辦「翔童樂馬戲團」親子活動，原本氣氛歡樂溫馨，沒想到巨型的充氣城堡突然消風，數名正玩不亦樂乎的小朋友為此從高處跌落，爸媽看了心驚膽跳，所幸沒有孩子受傷。據廠商說明，原來是充氣城堡的電線被外力扯斷，以致無法充氣發生意外。
有家長15日在Threads分享「翔童樂馬戲團」即時影像，藍白色的大型充氣城堡突然垮了，看不出城堡樣，現場也因此一片混亂，這名家長表示，「嚇死我了，小孩說要再玩一次，結果把他帶走後1秒！滑梯倒了！裡面一堆小孩」，她心有餘悸地說，「想到把我兒子抱走後三秒就倒掉，感覺像在演絕命終結站。」
影片引起關注，有其他在場的網友補充說明，「嚇死了、我在現場！我第一次聽到有個小女孩在遠處，所以一直撐著那個氣球不肯放棄，我很怕那個小女孩會不會因為氣球塌下來而窒息」、「我今天也有帶孩子去，充氣城堡完全沒有工作人員管制孩子流量，一堆沒家長的大孩子瘋狂擠小童往上爬，每個孩子都搶破頭想玩溜滑梯，深怕發生推擠踩踏意外，我在那邊吼了很多次不要推擠不要跳請排隊，但是沒有工作人員管制流量任憑我們家長喊破喉嚨還是無效的，最後帶孩子離開危險。」
對於意外發生，充氣城堡廠商在網友影片下留言道歉，表示意外發生第一時間就到現場查看，確定消氣原因是「電線遭到外力扯斷所致」，插頭直接斷裂，以致無法立即復電。
廠商也說明，現場也已向當時在遊玩的孩子與家長逐一確認，所幸皆無人明顯受傷，其中一位小朋友受到驚嚇在家長陪同下，已由我們協助前往服務台的救護站做初步觀察，後續也有至醫院進一步檢查，目前經過醫生確認狀況良好無大礙，「為避免類似情況再次發生，我們將加強人手配置，安排更多工作人員在現場巡查與看顧，確保設備運作安全、讓家長與孩子都能安心遊玩。」
