台中入夜氣溫驟降7度！9人無生命跡象急送醫…最年輕者僅49歲

記者吳泊萱／台中報導

入秋後最強東北季風報到，中部氣溫驟降。昨日（18日）晚上，台中市最低溫降到17度，溫度落差之大，也讓部分民眾健康拉警報。台中市消防局統計，自18日上午8時至19日上午8時間，一共有19人因身體不適送醫，其中9人到院前無呼吸心跳，呼籲民眾留意天氣變化，注意保暖。

根據中央氣象署資料，台中市昨日（18日）中午溫度約在24.6度，入夜後氣溫驟降至18度，劇烈溫差變化也讓部分民眾健康出狀況。台中市消防局統計，18日08時至19日08時，共有19人因非創傷送醫，其中有9人到院無呼吸心跳，年齡介於49至91歲。

消防局強調，非創傷送醫不一定是因氣溫驟降造成，但氣溫劇烈變化時，有心血管疾病、三高及慢性病的患者，仍要多注意保暖，建議可採取洋蔥式穿搭，將溫差影響降到最低。

