台中入夜氣溫驟降8度19人急送醫 9人無呼吸心跳

台中氣溫驟降，路上騎士都包緊緊。(記者許國楨攝)

〔記者許國楨／台中報導〕台中入夜氣溫驟降8度，導致多起緊急送醫案件，當晚因突襲的東北季風，氣象資料顯示中南部低溫下探17至18度，沿海空曠地區甚至更低，期間自昨(18)日8時至19日8時，共有19人因非創傷原因急送醫，其中9人到院時已無呼吸心跳，年齡介於49至91歲。

根據統計，這一連串送醫案件與溫度快速下滑有明顯關係，昨天白天台中氣溫仍高達約 25度，但傍晚至夜間冷空氣快速侵襲，氣溫在短時間內下降至約17度，局部地區更低，氣象單位指出，這波東北季風影響顯著，預估20日清晨是低溫最明顯的時候，中部以北可能出現15度左右低溫，到了白天雖略為回溫，感受仍偏涼。

廣告 廣告

低溫對於中高齡及有慢性病背景者影響尤為嚴重，心肺功能可能因冷空氣刺激或血管收縮而負荷加重，此次送醫案例中，49至91歲的患者多為睡眠或休息期間出現突發情況，且無外傷跡象，顯示可能因體溫下降誘發嚴重心臟或呼吸衰竭，民眾仍需注意保暖。

【看原文連結】

更多自由時報報導

新北下探12.5度！氣象專家：入秋最強冷空氣發威

冬天離不開被窩！內政部揭起床「4步驟」：先賴一下

低溫來了！今晚中部以北下探15度 週末白天重回夏天

週三南北溫差大！北部整日溼涼 低溫下探15度

