台中全力圍堵禽流感疫情！業者隱匿疫情還亂丟病死雞「惡行重大」 盧秀燕說重話：開罰最重115萬

台中豐原一家蛋雞場爆發禽流感案，台中市長盧秀燕今（29）日下午召開前進指揮所會議，她痛斥業者沒有主動通報病死雞還隱匿疫情，甚至把病死雞亂埋、亂丟「惡行重大」，市府將予以重罰，目前將開罰業者115萬元。

盧秀燕指出，根據動保法可以罰5萬至100萬，市府決定採取最高的100萬來開罰；此外，業者還涉及沒有合法的處理病死雞的屍體，因此以畜牧法可以罰3萬至15萬，市府也決定採取最高的15萬來開罰。

盧秀燕強調，今日農業局同仁已經前往案場進行撲殺，並徹底把場內外都進行消毒，衛生局也將公布這些雞蛋的流向，市府會採取公開透明的標準，也會確保社會大眾的安全。

台中市副市長鄭照新說明，市府從1月26日晚間10點接獲舉報後，立即於1月27日派員到案場訪視，經確認該場家禽確有異常死亡情形後，隨即採集病禽樣本親送驗獸醫所，且同步執行該場動物及相關物品移動管制，並針對該場及周邊半徑3公里內禽場進行消毒。

鄭照新表示，1月28日上午9點左右，收到獸醫所傳真通知所送檢體呈現禽流感病毒陽性反應後，市府第一時間即成立前進指揮所，並安排今日上午8點人員進場進行全場撲殺，後續雞屍將由化製車依規送至化製場所妥善處理。

