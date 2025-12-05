台中全市狂減45.1噸 冠軍男3個月甩肉35.3KG秘訣曝光

台中市衛生局5日舉辦「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」成果發表。（馮惠宜攝）

團體組冠軍長安診所10人團隊共減重73.6公斤勇奪第一。（馮惠宜攝）

台中市首次舉辦「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」成績亮眼。何姓市民在3個月內成功減重35.3公斤、奪下個人組冠軍；連衛生局長曾梓展也參與挑戰，瘦下8公斤。團體組方面，大雅區長安診所10人團隊共減重73.6公斤勇奪第一。全市共有2.7萬人參加、總計甩肉45.1噸，讓台中從「六都最胖」躍升為「六都第二瘦」。市長盧秀燕肯定市民創造「城市級奇蹟」，並以副市長鄭照新未達標為例，鼓勵大家「減重路上，不成功也別放棄」。

「星燃計畫」為期3個月，是台中首次發動全市減重活動，市府祭出總獎金120萬元鼓勵民眾參加，個人組最高獎金3萬元、團體組10萬元，吸引近2.8萬人響應，相當於每100位市民就有1人投入挑戰。整體成效共減重4萬5108公斤，達標者達8094人，約三分之一成功達成健康目標，其中個人組冠軍由何鴻儀以減重35.3公斤拿下。

個人組季軍許嘉任表示，過去嘗試過各種偏方都失敗，這次改採「原型食物、高蛋白、每天3000C.C.飲水」策略，加上運動才真正見效。他坦言，最撐住自己的力量，來自網友自發建立的「非官方社群」，當疲累或吃健康餐吃到厭世時，只要看到群組裡仍有人持續打卡，就能重新找回動力。

團體組冠軍長安診所10人團隊也展現驚人成果。院長呂國樑說，希望以醫療專業帶頭示範慢性病預防的重要性。雖然市府提供10萬元獎金提高積極度，但真正讓團隊堅持下去的，是彼此每日檢視飲食紀錄、不願讓隊友失望的默契與責任感。

盧秀燕肯定全民共同締造「不可思議的城市轉型」，也提醒健康沒有終點，鼓勵民眾遵守「每日運動30分鐘、每週累積150分鐘」原則，並維持均衡飲食。她笑說，減重真的很難，連衛生局長瘦8公斤都未得名，副市長鄭照新更沒達標；但她強調，「減重本來就是一場長期戰役，沒有成功也別放棄」。

