台中全年違規十大路口出爐 總計逾17萬罰單 罰金總額破億

中部中心／黃毓倫、黃信儒 台中報導

台中市警察局，在68處路口，執行科技執法，2025年全年違規最多的十大路口統計出爐，第一名是西屯區市政路與環中路口，開出將近五萬件罰單，而前十名路口，總計就開出超過17萬件罰單，罰金總額破億元，警方強調科技執法，有效減低事故發生，呼籲民眾還是依規定行駛！

白色轎車方向燈打了左邊，也在左轉車道行駛，但過了路口，卻往右行駛。另外還有一輛轎車，開在直行車道，卻在路口右轉，沒有走在右轉車道，這些違規行為在科技執法的鏡頭，無所遁形。

交通警察大隊執法組警務員陳晁欣：「（科技執法）前三名為西屯區市政路與環中路口，北區中清路與五權路口，北區太原路與崇德路口，主要違規態樣為闖紅燈，及未依標誌標線指示行駛。」

根據執法單位統計，2025年全年台中市10大科技執法路口，冠軍在西屯區市政路、環中路，前六名都破萬件，太平、神岡等地區也有九千多件，十個路口總計開出17萬7901張罰單。





轎車行駛在直行車道，卻違規右轉，科技執法鏡頭全都錄。（圖／民視新聞）









交通警察大隊執法組警務員陳晁欣：「114年上述路口，共發生交通事故658件，造成死傷420人，較113年發生件數減少192件，死傷減少162人。」

全台中總共有68處路口，設置科技執法取締違規，警方強調科技執法有效降低交通事故，但科技執法取締的違規600元起跳，如果以17萬多件來算，這十大路口就已經替政府進帳超過一億元。

民眾：「（科技執法）數量實在太多，造成很多不是在地的人，他會誤闖。」

民眾：「有些路段並不是說長期的宣導，可能在於他沒有走過，忽然就接到罰單。」

民眾：「（錯過）我會到下一個路口，然後再轉。」





台中市有６８處路口設置科技執法取締違規（圖／民視新聞）









也有人認為，如果路況不熟，錯過轉彎標誌，那就下個路口再轉，畢竟現在到處都是電眼，難保不會被拍到，最好還是依規定行駛！





