台中全新精品飯店！奢華客房、三層樓高酒塔，OKU HOTEL舊城區最美的翻新篇章

（圖／OKU HOTEL提供）

在台中舊城區，櫻田百貨大樓舊址搖身一變成「OKU HOTEL 歐酷酒店」，為這片歷史街廓注入嶄新的生命力。這棟從前的百貨大樓承載著台中人的記憶，如今在設計語彙的轉化下，蛻變為結合文化與美學的精品旅宿。

引領這場空間重生的，是國際知名的設計團隊 HBA Studio。以融合當地文化語境與現代美學聞名的 HBA足跡遍及全球，從京都四季酒店、蘇州柏悅酒店到加州麗思卡爾頓、曼谷嘉佩樂酒店，都能看見他們的設計痕跡。這次他們將台中舊城的歲月、巷弄的光影與百貨大樓的歷史質地濃縮在空間之中，讓旅客穿梭在樓層之間時，彷彿置身不同時代的交錯，更像走在一條溫柔的記憶長廊。

廣告 廣告

（圖／OKU HOTEL提供）

當夜幕降臨，OKU HOTEL另一個迷人的面向悄悄揭開。一樓的 Ailìse Bar 艾莉蕬酒吧，是台中全新夜生活焦點。由兩位冠軍級調酒師聯手打造：亞洲50大酒吧的 AHASaloon 主理人、World Class 世界盃調酒冠軍 Victor 楊宜賓負責規劃核心，並攜手2024 Monkey Shoulder Camp Monkey冠軍 Leo 陳羿安聯手打造，兩人首次合作便帶來極具國際水準的專屬酒單。酒吧以琴酒為核心打造，是台中第一家琴酒主題酒吧，更擁有全台最高的室內酒塔。高聳的酒瓶牆結合鏡面反射與流動光影，宛如踏進一場靈魂微醺的夢境。

白天的旅店散發著歷史溫度，到了用餐時刻，酒店餐廳 Lumen 光之餐桌則用另一種光亮迎接旅客。主廚米澤以 OKU 的品牌精神「光」為靈感，用料理講述「時間、自然與味覺」的故事。每一道料理都像一道光影的切片，以當季食材入饌，呈現視覺與味蕾的多重層次；在他的詮釋下，餐點不只是用來品嘗，更像是城市節奏的一次投影，也為旅人獻上一場細膩的味覺旅程。

（圖／OKU HOTEL提供）

OKU HOTEL 不只提供住宿，更期待成為城市文化的新舞台。未來，旅店將持續舉辦各式藝文活動、品味體驗，從旅宿延伸到城市文化，讓舊城區成為旅人探索台中的全新入口。



原始連結

看更多 CTWANT 文章

Venchi 2025耶誕限定系列太美 德國派對熊軟糖進駐台灣

登山、野溪溫泉到懶人露營全上榜 Z世代最愛療癒玩法一次看

《航海王》25週年特展登台！4大主題、11亮點重溫傳奇旅程，限量公仔套票同步開賣！