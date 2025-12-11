台中全聯倉儲大火釀9死8傷 中檢偵結起訴3公司、14人

台中市大肚區的全聯倉儲去年底發生嚴重火災，釀成9死8傷的慘劇，台中地檢署歷經一年偵查後於今（11）日偵結，依過失致死、違反職業安全衛生法等罪嫌起訴全聯公司、新菱公司、互益公司，以及全聯公司施姓主管等14人。

中檢於去年12月19日接獲該起重大火災事故，隨即成立專案小組親赴現場履勘，發現起火點位於該廠房地下一樓，因上方樓層施工火星掉落引燃易燃材料所致。

中檢指出，全聯公司工程科技部、互益公司及新菱公司等相關人員均明知工程地下一樓已鋪設大量易燃的PS板（聚苯乙烯泡沫塑料），且上方樓層管道間存有直通地下一樓的管道孔洞縫隙，屬於易引起火災的危險場所。

去年12月19日上午，新菱公司為趕工，由監工即主任工程師於未申請動火許可之情況下，指示下包商紋禕工程行在管道間使用氧乙炔進行切割樓板作業，並僅由新菱公司工程師撿拾工地內之矽酸鈣板及木板予以拼接，覆蓋在地下1樓所鋪設之PS板上作為安全防護措施。

施工過程中，未依照規定使用防火毯遮擋火星，僅以簡易板材遮蔽，經現場安衛巡檢人員發現，但也沒立即停止命改善，導致高溫火星沿管道間縫隙掉落至地下1樓，引燃PS板，火勢迅速蔓延並產生大量濃煙，導致9名現場施工人員（本國籍7人、越南籍移工2人）因高溫濃煙導致呼吸衰竭或燒灼傷而不幸死亡

但雇主全聯公司、互益公司、新菱公司均未依法設置符合規定的必要安全衛生設備及措施，未落實動火作業管制，也未要求廠商調整工序或採取必要防護，因此全聯、互益、新菱等公司，以及施姓主管等14人分別依違反職業安全衛生法與過失致死等罪嫌遭起訴。

檢方表示，新菱公司藍姓現場負責人，以及負責督導空調配管的陳姓監工，身負工安重責卻輕忽漠視，致釀9名被害人死亡的重大職業災害，造成被害家屬無可彌補的傷痛，惡性重大且犯後態度不佳，建請法院予以從重量刑，以示懲儆。

※未經判決確定者，應推定為無罪

責任編輯／馮康蕙

