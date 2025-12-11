台中全聯倉儲大火釀9死8傷！ 違規動火、趕工惡行曝光

全聯倉儲工程趕工釀9死，檢方重拳公訴14人。（圖 ／翻攝畫面）

台中市大肚區「全聯大肚生鮮二廠」施工現場2024年12月19日，發生嚴重火災造成9名施工人員不幸死亡、8人受傷，悲劇震驚全台，檢方近日偵查結果出爐，11日對全聯公司、互益營造、新菱公司及14名相關責任人提起公訴，其中包括施姓主管、藍姓現場負責人與陳姓監工等多人。檢方指控，新菱公司為了趕工，在高危險環境下違規動火，且未申請動火許可，陳姓監工甚至在偵查中否認犯行，企圖掩飾事實，對藍姓負責人與陳姓監工求重刑。

調查指出，火災起於地下1樓，因上方樓層施工時產生的火星掉落，點燃已鋪設的易燃材料「PS板（聚苯乙烯泡沫塑料）」，全聯公司工程科技部負責統籌建廠工程，並將營造、冷凍設備等工程發包給互益公司與新菱公司。三家公司對施工現場的易燃危險及管道孔洞縫隙明知不報，也未依法設置防火設備或落實動火管理，工安意識嚴重缺失。

當天上午，新菱公司陳姓監工在未申請動火許可的情況下，指示下包商使用氧乙炔切割樓板，施工過程僅以簡易板材覆蓋防火，未使用防火毯遮擋火星。安衛巡檢人員雖發現問題，但並未要求立即停止作業，結果高溫火星沿管道孔洞掉落至地下1樓，迅速引燃PS板，火勢蔓延、濃煙滾滾，造成9名施工人員因高溫與濃煙不幸罹難。

檢方強調，藍姓現場負責人與陳姓監工身為工地安全重責人，竟漠視危險趕工，犯後態度惡劣，試圖推卸責任，造成重大職業災害，檢方建議法院對藍、陳2人從重量刑，以彰顯公權力對工安事故的懲戒與警示效果，也讓社會重視施工安全的重要性。

