台中全聯倉儲大火9死8傷將周年 3公司14人起訴

台中大肚全聯倉儲大火釀9死悲劇，檢方近日偵結今正式起訴。(資料照，記者廖耀東攝)

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大肚區全聯倉儲去年底發生嚴重火災釀9死8傷慘劇，台中地檢署歷經近一年偵查近日偵結，今(11)日針對全聯公司、互益營造、台灣新菱等3間法人與14名主管、工程人員及包商，依過失致死及職安法等罪嫌起訴，同時建請法院予以從重量刑，以示懲儆。

2024年12月19日全聯大肚生鮮二廠施工期間，工人在四樓進行氧乙炔切割鋼構樓板，火花從地板孔隙掉落地下一樓，直接引燃大量堆放的保麗龍PS板，使火勢沿管道井急速竄升，濃煙短時間內吞噬施工區域，多名工人逃生不及，最終釀成9死8傷重大職業災害。

檢警調查發現，全聯將工程分包給互益營造、新菱公司及其他機電、空調廠商，多名監工及負責人員均明知地下一樓堆置大量易燃PS板，且施工環境開孔眾多、火花可能落入，但各單位皆未落實申請、未設置防火毯，也未確實告知工班危險，且安全巡查人員明知防護不足亦未制止，導致火花落入後迅速引燃，可燃物累積使火勢全面失控。

案發後，檢方隔日即通知空調、營造、機電、配管等4家公司共24名人員到案，認定工安措施失當、監督制度失靈，其中新菱公司藍姓工地主任與陳姓監工被認定責任重大，藍明知地下室鋪設易燃物且即將灌漿，仍為趕工容許下屬違規動火；陳男則未申請動火許可、未指示工人正確防火，事後甚至推卸責任，檢方認為兩人身負工安重責卻輕忽漠視，致釀本案9名被害人死亡之重大職業災害，造成被害人家屬無可彌補之傷痛。

