台中兩大市場物調券11/28–30再登場 100換200超值優惠限時三天

【警政時報 薛秀蓮／台中報導】百元入手市場美食、好物！「2025物調券第二波」自明（28）日至30日登場，拿現金100元就能兌換200元物調券。台中市政府經濟發展局表示，這次只要拿券，還能在第二市場、清水第一市場指定美食、在地老字號攤位享獨家優惠，逛市場更划算、更有感就趁這波！

台中第二市場-人氣老店「阿棋三代福州意麵」消費加贈小菜。(圖／台中市政府經濟發展局提供)

經發局指出，第二市場以多元小吃見長，有別於傳統市場，早已成功轉型為觀光型態，不論平假日，市場總是擠滿了各地遊客、美食網紅特別前來品嚐小吃。這次將推薦8家攤商，包括「禾田古早味」經典套餐原價230元，用1張物調券就能買到；飯店大廚師打造的「港廚美食」盒裝流沙包兩盒組，優惠價260元；「中興西服冰菓室」、「陳慶水果行」、「慶周水果行」消費滿額享95折；「玉記牛肉」消費滿額可抽老闆精選好禮；販售美味肉鬆的「國城食品行」消費1張物調券再送50元商品；人氣老店又獲獎過的「阿棋三代福州意麵」消費加贈豆干小菜。各式加碼優惠，讓來市場的民眾不只吃到在地味，還能順手賺到超值好康。

廣告 廣告

清水第一市場則以超值換購帶來滿滿誠意，憑200元物調券即可在約12個攤位購買到220至250元不等商品，包括熟知的鮮魚行「奇亮、憲清、佳慧、秋蘭、紀晶晏」、南北貨雜貨店「朝貴、林宏興、培源」、肉鬆老店「振味香」，以及推出250元回饋包含特色手工刀剪「建泰刀剪行」、「金鳳雞鴨」雞、鴨產品。消費100元就能買到高CP值商品，家庭料理、生活用品一次搞定。

經發局說明，今年最後一波物調券活動，歡迎民眾朋友踴躍到108處場域參與，也提醒使用期限至12月4日止，請務必於期限內完成使用，並留意相關兌換與消費規則，如物調券不得跨場域使用、不得折換現金，也不能找零，以及注意優惠攤位現場的資訊。另，正值台中購物節，民眾於市場消費也記得索取收據，掃描攤商QRcode、登錄台中通TCPASS APP，可以一次獲得物調券優惠與購物節抽獎機會，更多資訊請至台中市政府經濟發展局網站查詢(https://www.economic.taichung.gov.tw/3139651/post)。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光