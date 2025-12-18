台中八大活動熱力接棒 中市府查核旅館房價未發現異常漲價

觀旅局會同消保官針對轄內6家旅館進行客房價格抽查，結果都沒有發現超出備查房價情形。（圖：觀旅局提供）

台中市觀旅局指出，歲末年終活動密集預期將吸引大量旅客到台中住宿，市府除持續加強取締日租套房等非法旅宿外，為維護市場秩序、防止業者趁機哄抬房價，日前已會同消保官針對轄內6家旅館進行客房價格抽查，結果都沒有發現超出備查房價情形。觀旅局強調，年底前將再辦理一波抽檢，如查獲旅館業者有收取高於備查價格、損害旅客權益情事，將依《發展觀光條例》依法裁罰，確保旅客「玩得開心、住得合理」。

歲末歡慶假期將至，台中市大型活動熱鬧接力登場，從浪漫繽紛的台中耶誕嘉年華、重量級五月天演唱會，到全台最具人氣的中台灣燈會，「台中Hi8•全城開趴」等八大活動輪番上陣，邀請全國旅客把握2025年最後旅遊檔期，走進台中，感受滿城歡樂與城市魅力。台中市政府觀光旅遊局表示，面對湧入人潮，市府同步啟動旅宿管理與消費保障機制，從住宿安全到房價合理性全面把關，讓旅客玩得盡興、住得安心。

觀旅局說明，依《旅館業管理規則》第21條第2項規定，旅館業向旅客收取的客房費用不得高於報請地方主管機關備查價格，若有違規，將依《發展觀光條例》第55條第3項規定，視情節裁處1萬元至5萬元罰鍰。民眾若發現旅館有異常漲價情形，也可向相關單位通報，市府將依法查處，守護消費者權益。

觀旅局也持續強化旅宿安全管理，針對合法旅館每週排定4至5天，聯合警察局、消防局、衛生局及都發局等單位進行聯合稽查，檢查項目涵蓋公共意外責任保險投保、公安申報資料、消防設備、自衛消防編組及各項安全措施，若發現缺失，將要求業者限期改善或依法裁處，全面提升旅館營業場所的安全與品質。

觀旅局提醒旅客，出遊前可先至交通部觀光署「台灣旅宿網」（https://www.taiwanstay.net.tw/）查詢台中合法旅宿資訊，訂房及入住時，留意業者是否懸掛旅館業或民宿登記證及專用標識，選擇合法旅宿，避免入住非法旅宿或日租套房，才能住得安心、玩得盡興。（張文祿報導）