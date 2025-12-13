台中公墓清晨驚傳火燒車「車燒成焦黑骨架」他多處燒燙傷：車內用松香水

社會中心／台中報導

台中烏日區第九公墓停車場清晨驚傳火燒車事件。（圖／翻攝畫面）

台中市烏日區今（13）日清晨驚傳一起火燒車事件。消防人員到場後，立即布水線滅火，而年約39歲的車主雖成功自行逃出，但其手腳及下巴都有明顯的燒燙傷，被緊急送醫救治。事後，男子表示，當時因他在車內使用松香水，沒想到不慎起火燃燒；詳細事件尚待調查釐清。

警消於今日清晨6時許接獲民眾報案，指烏日區第九公墓停車場發現一輛汽車正全面燃燒，隨即派員前往救援。消防人員趕赴現場後，發現該輛轎車已被火焰吞噬，陷入一片火海。雖說，車主早自行從車內脫困，但他身上包括手腳和下巴多處部位皆有燒燙傷，救護人員立即對男子進行初步處理，隨後緊急將他送往台中榮民總醫院進行救治。

至於起火原因，這名男子供稱，事發當時，自己正在車內使用松香水，過程中疑操作不慎，導致松香水被引燃，由於松香水屬易燃揮發性液體，進而讓整輛汽車起火燃燒，且火勢蔓延速度極快。目前消防隊已將火勢撲滅，但車體已被燒成焦黑骨架；詳細起火經過、原因，仍待警消進一步調查。

