台中公寓修繕補助3月開跑！增廚餘機、防災設備 最高領22萬

台中市政府宣布，115年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助計畫將於3月底正式開始受理申請。該計劃旨在提升社區居住品質與公共安全，並引入多項新設備，包括廚餘機、抽水機及防火毯等，鼓勵社區進行符合公共安全要求的修繕與維護。

台中市政府宣布，115年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助計畫將於3月底正式開始受理申請。（圖／台中市政府提供）

市府都市發展局長李正偉表示，考量到氣候變遷及社區實務需求，今年度擴大補助範疇，特別針對環保永續、防汛及公共安全需求進行調整。符合條件的社區，只需在建築物使用執照滿7年且成立管理委員會的情況下，即可提出申請。補助金額依社區規模而異，最高可達22萬元。

符合條件的社區，只需在建築物使用執照滿7年且成立管理委員會的情況下，即可提出申請。補助金額依社區規模而異，最高可達22萬元。（資料圖／台中市政府提供）

此外，該項目全面採取線上申辦方式，社區無需親自跑腿，只需透過「樂居管家一站式入口網」完成註冊、資格確認、文件上傳及審核撥款的四個步驟，便可輕鬆辦理。市府也提供多樣化的輔導管道，協助社區居民順利申請。

住宅處提醒，名額有限，鼓勵各社區提前準備相關資料，以爭取最有感的福利升級。

