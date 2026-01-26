台中公寓修繕補助3月開跑 新增廚餘機及公安修繕補助

台中市 / 綜合報導 台中西屯區一處社區大樓，一樓有住戶在對外牆上的窗戶裝跑馬燈、掛抗議看板、用紅漆寫上安靜2個字，另外還放了1張裱框的黑白照片，經過鄰居看到，都心生恐懼不敢靠近，屋主出面解釋， 不 滿管委會將會客室改成垃圾回收室，回收室就在她家對面，一度造成環境髒亂，丟垃圾發出的噪音，也讓她住得心神不寧。知情人士說，管委會已經盡力安排垃圾子車和回收桶的擺放位置，也盡量保持整潔，但屋主還是不滿意，對管委會提告。社區大樓的1樓住戶，整面牆3座窗戶都裝上跑馬燈，其中兩座窗用紅漆寫安靜兩個字，另外一座窗，放了一張裱框的黑白照片，經過的住戶看到，都相當驚恐不敢靠近，屋主林小姐說：「他們把垃圾移走我就拿掉，恐懼什麼。」屋主林小姐VS.記者說：「他看到遺照他覺得，我看到垃圾我也很恐懼啊。」她就是這戶的屋主林小姐，林小姐說，她會在窗戶上掛滿抗議看板和黑白遺照，是不滿管委會，先前將垃圾子車放在她家外牆，抗議後，管委會移開子車，卻將她家對面的會客室，改成垃圾回收室，當時回收室的垃圾都堆到外面走道，距離她家很近。屋主林小姐說：「房子周圍500公分不能擺垃圾，他一樣堆積回收物，堆積在這裡，堆積甚至20分鐘以上至半個鐘頭，髒亂臭，蒼蠅都跑進去，垃圾不處理，被我提告已經第3次了，然後呢裁判費不給我。」林小姐不滿住家對面的會客室變成垃圾回收室，就算垃圾堆置整齊，丟垃圾的噪音也干擾到她，因此三度怒告管委會。知情人士說，這個社區是老社區，沒有其他空間可以放置回收桶，管委會也盡量將回收室維持整潔，但林小姐還是覺得困擾，掛黑白遺照和提告，管委會也只能尊重。 原始連結

