台中公寓修繕補助3月開跑 新增廚餘機及公安修繕補助
【記者陳世長台中報導】為提升社區居住品質與公共安全，台中市政府「115年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」即將於 3月底前正式公告受理申請！今年除了延續便捷的線上申辦流程，更配合永續環境與防災趨勢，將「廚餘機」、「抽水機」及「防火毯」等設備新增納入補助項目，鼓勵社區將配合公安申報的修繕與維護項目，依既有補助項目規定提出補助申請。中市府呼籲全市符合資格的社區提前準備，共同打造安全環境家園。
市府都發局長李正偉表示，考量氣候變遷及社區實務需求，今年度特別擴大補助範疇，針對環保永續、防汛、電動車及公共安全需求，除新增廚餘機、抽水機及防火毯等三大生活防護補助項目外，另為協助老舊公寓大廈因擴大公安申報須辦理修繕部分，亦併同納入此次補助範疇，維護社區公共安全之餘，亦提升衛生環境並守護住戶生命財產安全。
都發局進一步說明，只要建築物使用執照滿 7年，且已依法成立管委會或推選管理負責人，並報備有案，且近4年未獲補助者即可申請：社區規模補助上限金額100 戶以下最高12萬元，101至200 戶最高17萬元，201戶以上最高22 萬元。另補助項目除上述新增項目外，亦包含電梯修繕、消防器材、公共通道溝渠及避難逃生設備等)。另該項目業全面線上申辦，社區無需奔波，只要透過「樂居管家一站式入口網」提出申請並掌握四步驟：【線上註冊】→【確認資格】→【上傳文件】→【審核撥款】，即能輕鬆辦理補助事項。
另為確保社區能順利完成申請，住宅處另提供多樣化輔導申請管道，市民除可以在上班時間撥打電話04-22289111分機69500洽詢外，平日週一至週五13:30至16:30，於西屯區文心路2段588號（住宅處公寓大廈管理科）或週三13:30至16:30在北屯、西屯及南屯區公所皆有專人提供操作教學。
住宅處提醒，補助名額與經費有限，請各社區把握時間，於補助開跑前，儘早召開會議凝聚共識並準備相關修繕維護發票等資料，為社區爭取最有感的升級福利。
