台中公幼再加量 加碼2歲專班

台中市公幼倍增再加量超標達陣，教保服務品質再升級。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

台中市政府加碼推出「公幼再加量」，擴增兩歲專班供應量，公立及非營利幼兒園成為家長首選。教育局八日表示，將依各地區公共化教保服務供需情形增班，一一五學年度公共化幼兒園再增十三班、兩歲專班至少再增十班，提升教保服務品質，達成質量雙贏。

教育局長蔣偉民說，一０四至一０七學年度間公立及非營利幼兒園已增加九十班，仍有增長空間。教育局表示，因應家庭及社會經濟結構變遷，兩歲專班的需求日漸增加，家長期盼幼兒可以及早進入團體生活。

據統計，一一二至一一四學年度公共化幼兒園已增加八十四班兩歲專班，私立幼兒園增加一百八十三班兩歲專班，提前達成二百班的目標。

另外，兩歲專班一一五學年度再增加至少十班，減輕家長自行照顧壓力，幼兒離開托嬰中心銜接至幼兒園生活。

教育局依據各行政區公共化教保服務供需情形，盤點公有餘裕空間，將原有幼兒園進行增班或新設立幼兒園，其中，一０八至一一四學年度增設班級數最多的行政區為北屯、西屯、南屯及東區，屬於人口集中、年輕家庭眾多的地區。