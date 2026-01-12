台中公托窄門 候補破5千人

台中市長盧秀燕上任後致力「公托倍增」，但根據最新統計，截至民國114年底，台中市公托候補人數已突破5000人，平均候補比率高達3.77倍。其中，豐原區更高達7.6倍，等於每8個孩子只有1個能擠進公托窄門。家長看著滿額的候補名單心酸直言「懷孕6個月就去卡位也排不到，難道媽媽真的回不去職場了嗎？」市府回應，全力推動新設公托及推廣職場托育服務。

台中市社會局指出，台中市至114年底開辦48處公托，實際收托人數僅1411人，候補人數達5329人次。不少家長反映，現在真的要一懷孕就開始排隊。

市議員陳俞融痛批，市府口中的「倍增」成了家長難以承擔的壓力，區域失衡問題尤其嚴重。數據顯示，外埔區候補比率6.19倍、南屯區5.77倍、沙鹿區5.32倍，在在顯示基層量能嚴重不足。

市議員陳雅惠也指出，東、南區名額長期匱乏，許多家長被迫跨區送托，通勤負擔極沉重。她質疑，市府不能只拚「開幕數」作秀，應盤點學校及公有空間就近設置，否則「幸福城市」對基層父母而言，只是遙不可及的幻象。

社會局強調全力推動新設公托，私立托嬰中心平均收托率約8成，屬於穩定區間，衛生福利部社會及家庭署已建置「托育媒合平台」，家長可透過該平台查詢各托嬰中心資訊；且為緩解壓力，市府積極推動職場托育，迄今已輔導台中榮總、台中醫院、台中市政府、光田醫院開辦職場托嬰中心，近期中興大學員工子女托嬰中心也開園招收0到2歲幼童。

但興大托嬰中心60個名額一釋出即告滿招，這反映出即便有零星的新設據點，仍難以填補長期的供需失衡。陳雅惠直言，對於東、南區雙薪家庭來說，現有的增設速度實屬緩不濟急。