台中公有市場首例！大甲第2市場將裝冷氣空調 年底完工

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大甲第二市場將增設空調，預計年底前完工。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕為改善傳統市場夏日高溫悶熱、生鮮熟食易變質的問題，台中市議員施志昌今(12日)邀集經濟發展局等單位現場實勘，經發局共編列2500萬元預算，推動「大甲第二公有零售市場1樓賣場增設空調設備計畫」，預計年底完工，創下全台中40個公有市場首例。

大甲第二市場自治會會長高嘉俊指出，過去市場內部環境悶熱，在盛夏時節溫度常常飆升至30多度，不僅生鮮與熟食等商品容易壞掉，高溫也大幅降低了民眾進來消費的意願，希望能爭取空調設備，翻轉傳統市場的營運困境。

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施志昌表示，希望能讓大甲第二市場迎來蛻變，讓大家未來都可以舒舒服服地「逛菜市仔，更有冷氣吹」。這項工程不僅能提升市民的消費體驗，更重要的是體恤市場內100多攤的老闆與員工，徹底改善他們長期在高溫下的工作環境，相信冷氣裝好後，能吸引更多年輕人走入市場。

中市府經發局市場科科長蔡永福說明，主體設備包含於地下1樓設置2台水冷式螺旋式冰水主機，並於2樓設置冷卻水塔，內部則配置八台空調箱負責輸送冷風、過濾淨化空氣，並引進室外新鮮空氣，預計7月初正式動工，工期約4個月，年底前可望完工。

大甲第二市場是地方居民採買好去處。(記者張軒哲攝)

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