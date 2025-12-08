台中公益路4.8顆星酸菜魚店，驚見蟲蟲，客挑出控噁心。(圖／翻攝網路)

台中西區一家評價極高的餐廳，竟在酸菜魚中出現疑似蟲蟲的小黑點，引發食安疑慮！顧客何小姐不僅在碗中發現異物，更從鍋中挑出多隻蟲蟲，當下向店家反映後獲得免單補償。事件曝光後，店家已致歉並承諾加強原物料檢查流程，台中市衛生局也立案派員稽查，要求店家限期改善。

台中公益路4.8顆星酸菜魚店，驚見蟲蟲，客挑出控噁心。(圖／翻攝網路)

一名顧客在台中西區公益路一家評價極高的餐廳用餐時，發現酸菜魚中出現疑似蟲蟲的小黑點，引發食安疑慮。該顧客何小姐不僅在碗中發現異物，更從鍋中挑出多隻蟲蟲，當下向店家反映後獲得免單補償。事件曝光後，店家已致歉並承諾加強原物料檢查流程，台中市衛生局也表示已立案並將派員稽查，要求店家限期改善。

事後何小姐將此事發布到網路上，店家也在貼文下方留言致歉。(圖／翻攝網路)

何小姐在前往台中西區公益路上一家餐廳用餐時，點了一道酸菜魚。這家餐廳在網路上擁有900多則評論，評價高達4.8顆星。然而，何小姐在享用美食的過程中，卻遇到了令人不快的經歷。

何小姐在點了一道酸菜魚，在享用美食的過程中，卻遇到了令人不快的經歷。(圖／TVBS)

何小姐表示，她在吃到一半時，發現盤子內出現了不明異物。仔細一看，盤內有許多一點一點的小黑點，疑似是蟲蟲，讓她感到非常噁心。更讓人擔憂的是，她不僅在碗裡發現這些異物，還從鍋裡挑出好幾隻類似的東西。

盤內有許多一點一點的小黑點，疑似是蟲蟲，讓她感到非常噁心。(圖／翻攝臉書)

當何小姐立即向店員反應這個問題時，店家給予了免單補償。事後何小姐將此事發布到網路上，店家也在貼文下方留言致歉。店家解釋，他們使用的酸菜是由專業供應商配送，內場備料時也會進行多次清洗和檢查，但沒有完全避免異物出現是他們的疏失。店家承諾將啟動內部檢討，加強原物料的檢查流程。

台中市衛生局獲報並立即錄案，將派人前往該餐廳進行稽查。(圖／TVBS)

對於這起事件，台中市衛生局補充表示，他們已經獲報並立即錄案，將派人前往該餐廳進行稽查，並要求店家限期改善，以確保食品安全符合標準。

