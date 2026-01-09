台中公立國中小營養午餐免費 何欣純：應不分公私立學校均免費





台中市府公布公立國中和國小學生，營養午餐免費，立委何欣純認為孩子不分公私立學校都是我們的孩子，營養午餐的免費政策，要讓孩子吃得好、吃得飽，包括食安問題等等，這些都應該對我們的孩子一視同仁，要公平的來對待，所以不管公私立學校的孩子，我想都是我們臺中市的未來，我以兒童福利政策為主要的主張，不分公私立的孩子，我們國中小營養午餐都應該通通免費。

何欣純說，營養午餐免費應該不分公私立學校，雖然臺中市私立學校的學生數高達兩萬多人，但這兩萬多個孩子也是我們臺中市的孩子，所以我還是主張，為了臺中市的兒童福利政策的一致化、公平性、合理性，我們都認為應該來補助國中小營養午餐免費政策，由政府來支出，重點不僅僅是免費，我認為還應該要讓孩子吃得好，所以在營養午餐的品質，還有食安方面，我想這都是市政府未來的責任，我會好好地督促，而且好好地提升。

何欣純強調，臺中市的兒童福利政策應該雨露均霑，所有的孩子都是臺中市的未來，所有的國中小的孩子，不分公私立學校我們的營養午餐都應該補助免費，除了免費政策外，還要吃得好，不管是品質，還有食安方面，我們通通都要做到。

