台中公立國中小營養午餐全面免費 議員呼籲擴大至私立高中職貧困生





台中市長盧秀燕上午臨時舉行記者會，宣布115學年度公立國中小免費營養午餐。臺中市議員張廖乃綸、張瀞分及議長張清照表示支持與肯定，並且要求市府擴大補助對象，進一步優先鎖定私立高中職的弱勢學生補助午餐，減輕弱勢生的家庭經濟負擔，並再次呼籲中央通盤考量，全面補助學童營養午餐。

市議員李文傑、張瀞分、張廖乃綸、陳政顯、吳振嘉、蘇柏興、吳瓊華等人113年即在市議會臨時會具體提案，建請台中市政府研議台中市國中小學營養午餐全面免費。市議員張廖乃綸表示，過去議員們在議會中長期監督學童營養午餐的品質及安全問題，也不斷要求市府要加碼補助學童營養午餐，減輕家長育兒負擔。午餐吃的營養又健康，快樂學習成長，感謝盧秀燕市長聽到民意需求，讓孩子吃得安心，也減輕家長的負擔。

市議員張廖乃綸進一步指出，目前台中市政府針對台中市公立高中及國中小經濟弱勢學生補助營養午餐，事實上，私立高中職不少學生都來自經濟拮据的弱勢家庭，這些孩子因考試成績分發進入私立高中職就讀，有時候甚至要靠打工補貼家，與家境優渥的孩子選擇就讀私校的情況不同，市府應該盡快考量將私立高中職的弱勢學生納入營養午餐補助對象，減輕弱勢家庭的負擔，也讓孩子們能安心學習。

市議員張廖乃綸、張瀞分及議長張清照也呼籲中央政府，學童營養午餐全面免費已經成為全民期待，繼台北市、台中市等縣市先後宣布全面實施後，其他縣市也可能接續推動，中央應該全面考量，針對全國學童營養午餐全面免費。

