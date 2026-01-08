台中公立國中、小生115學年度午餐免費 楊瓊瓔籲：統一做法均衡地方

台中市長盧秀燕（左）8日也接續宣布，自115學年度起實施「公立國中小營養午餐全面免費」。對此，藍委楊瓊瓔（右）呼籲，中央要有統一做法，讓各縣市都能夠均衡，不要有相對的落差。示意圖。（温予菱攝）

再窮不能窮教育、再苦不能苦孩子，台北市長蔣萬安日前拍板全市國中、小營養午餐全面免費，引起各界討論。台中市長盧秀燕8日也接續宣布，自115學年度起實施「公立國中小營養午餐全面免費」。對此，藍委楊瓊瓔表示，最有魄力的媽媽市長一個讚，另也呼籲中央要有統一做法，讓各縣市都能夠均衡，不要有相對的落差。

楊瓊瓔說，在教育跟福利上，希望中央要有統一做法，各縣市都能夠均衡，不要有相對的落差，另外在未來營養午餐的政策思維也要從免費升級成安心，不該上桌的就OUT，並加入有機在地和多元美味的元素，不僅守住孩子們餐桌上的安全，更讓校園瀰漫幸福健康的滋味。

