台中公費流感及新冠疫苗第二階段11月1日開打
【記者陳世長台中報導】依據中央公告，114年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，台中市政府衛生局呼籲符合條件民眾把握時機，儘早前往接種，提升免疫防護力。
衛生局表示，為鼓勵高風險族群接種流感及新冠疫苗，自11月1日起至11月15日止，凡65歲以上長者及入學前幼童（新冠疫苗為6個月至5歲），於本市各區衛生所疫苗門診完成接種流感或新冠疫苗者，即可獲得不鏽鋼餐盒、清潔禮盒、文具組等精美生活好禮一份，數量有限、送完為止。提醒民眾前往接種時，務必攜帶健保卡及（幼兒需加帶）兒童健康手冊。
衛生局指出，流感與新冠病毒變異速度快，每年流行病毒株皆不同，過往疫苗保護力約可維持一年，建議民眾每年接種當年度疫苗。由於疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力，呼籲符合公費對象儘早完成接種，以降低感染及重症風險。截至10月29日止，全市公費流感疫苗已接種約54萬3,887人次，新冠疫苗接種約9萬3,832人次。
目前台中市共有662家合約院所提供流感疫苗接種，287家合約院所提供新冠疫苗接種服務，量能充足。衛生局提醒，符合公費接種資格者可透過「台中市疫苗預約平台」(https://gov.tw/hhv) 線上預約，或至衛生局官網 (https://gov.tw/giV) 查詢假日接種門診表及新冠疫苗合約院所門診表。
此外，衛生局進一步說明，自11月1日起，台中市將於4家全聯及大全聯門市設置「疫苗接種站」，提供50歲以上符合公費接種資格的健康成人接種流感與新冠疫苗，完成接種者可獲得門市準備之健康好禮（品項依各門市公告為準）。市府呼籲市民踴躍接種，共同守護自己與家人的健康。
