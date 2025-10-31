台中公費流感及新冠疫苗第二階段11月1日開打

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導在台南永康當地，已經有73年歷史的陸軍砲兵訓練指揮部，要搬到關廟，永康現址將轉型為創意設計園區。周四上午最後一批的移防車隊，從永康砲校出發，沿途不乏民眾特別趕來，揮手道別、拍照留念，當地民眾也都說，砲校在永康已經是牢固的記憶，今後走入歷史，心中難免不捨。砲校最後一批移防，隊伍共有13車，往關廟方向前去！（圖／民視新聞）最後一批的移防隊伍共有13車，正門出發後，沿中山南路行駛，往關廟方向前去。沿途不少民眾都特別趕來，揮手歡送，也記錄下這歷史的一刻。永康砲校，舊稱「陸軍砲兵飛彈學校」，後來改名為陸軍砲兵訓練指揮部，在永康現址已經有73年的時間，和附近民眾的關係，也格外深切。在地民眾說：「這政府機關你也無計可施，有什麼留戀也是要讓人家走。」、「要是臨時有危險，我們可以去找阿兵哥來幫忙啊。」搬家最後的這一天，當地多位里長，還特別帶里民進營區懷舊。民眾沿途歡送車隊，拍照留念，記錄這段比鄰而居的情誼！（圖／民視新聞）台南市永康區二王里長謝文奇表示：「在這裡七十多年，以前叫做二王砲校，跟二王里結合很深，所以說這裡的里民們，大家都很喜歡進來看看。」陸軍砲訓部少將指揮官李韋德強調：「我們承載了兩代人的，歷史記憶跟情感，共同參與了永康地區的繁榮發展。」永康砲校完成搬遷，台南市政府也將辦理「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，將依都市計畫闢建道路、公園綠地，還有官署和產業的進駐。台南市長黃偉哲表示：「經貿也贏機關也贏，市民朋友得到休閒空間，更是一大贏家。」永康砲校過去長年作為，台美防空飛彈接裝的平台，不過遷校的建議案，也被各界推動了超過20年。如今永康砲校已經搬往關廟的湯山營區，市府也在人口最多的永康區，又獲得了一大塊寶貴的發展腹地，回顧歷史有不捨，更多的是對未來的展望。原文出處：台南永康砲校最後一批官兵遷移關廟 居民揮手道別、拍照留念 更多民視新聞報導熊害不停！秋田縣再傳1人喪命 知事今請求自衛隊協防俄射核動力巡航飛彈 澤倫斯基：「波克羅夫斯克」成衝突激烈區緬甸軍方攻堅KK園區！上千人急忙跳河狂逃

