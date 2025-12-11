台中公車側窗玻璃裂成大洞 業者：疑遭路旁除草跳石擊中

民眾搭公車，發現車窗變成蜘蛛網狀，還裂出了大洞，讓搭車過程心驚膽戰。

目擊民眾說道，「是行駛的時候才聽到有劈劈啪啪的聲音，然後我轉頭看我才發現，整張玻璃都是碎掉了，有一位乘客也上來，他也是跟我一樣發現後去提醒司機，我們才知道說他自己本人也不知道。」

公車內的行車紀錄器也拍下事發過程，駕駛正常行駛，卻在轉彎的時候玻璃發出聲響，但駕駛第一時間沒有察覺，直到乘客提醒才發現，隨後停下並安排其他車輛接駁。

11日早上8時許，民眾搭乘台中市30路公車，但靠後門的車窗玻璃不明原因碎裂，公車回廠維修時，玻璃已經幾乎整片剝落。

客運業者徐維聯說明，「通報後把車子停靠在安全的地方，讓乘客下車請他們轉搭其他客運車輛，然後車子就直接開回廠內處理。」

當事駕駛指出，「因為我們車上聲音很多的話，乘客上下時，一些雜音是沒辦法去、說句實話是很難去看到察覺那種狀況。」

該車駕駛表示，當時剛發車，轉彎處有人正在除草，當時又聽到一聲異音，但無法確認原因。而該處鄰近台中監獄，監所人員表示，早上確實有安排社會勞動人進行除草作業。

監所人員表示，「那個是社會勞動人，我們問他，他說旁邊沒車子呀，他除草時沒車子。」

理化老師鄭立彥解釋，「小石子本身它質量很小，但是它噴濺過來的能量算也蠻大的，那公車繼續行駛，整個公車產生震動造成這個力量傳遞，經過這個玻璃，因為裂縫的關係，所以它沒辦法很順利的把力量平均分配在整個玻璃上。」

理化老師指出，外物噴濺的能量一旦被加大，和玻璃接觸點的力量過於集中，破壞力也會加大，這樣的情況也經常發生在國道，所幸這次狀況沒有乘客受傷。

