台中公車日少800班次 逾6成駕駛年過半百！議員：惡性循環

【記者鮮明／台中報導】台中市公車誤點、脫班問題頻傳，市民怨聲載道，甚至有長輩在寒風中苦等無車可搭。市議員陳俞融指出，台中市公車駕駛缺工問題嚴重，截至今年10月，駕駛缺額比例高達15.6%，2年來已減班10%以上，每天少了800班次。她批，市府交通局若再拿不出有效對策，台中公車系統恐將面臨崩潰。

陳俞融表示，全台中市公車客運業者應配置駕駛人數為1,467人，但實際在職僅1,238人，人力缺口達229人，駕駛缺額比例高達15.6%。其中，缺額率最高的前三名分別為中台灣客運、豐原客運及統聯客運。

陳俞融表示，駕駛人力不足直接導致公車班次「看得到吃不到」，數據顯示，目前公車平日發車數為7000班，跟112年發車數7800班比較，因人力不足受到影響班次減少10%以上。減班情況惡化程度令人擔憂，嚴重影響通勤族與學生的就學就業權益。

公車駕駛人力也產生「人口結構斷層」。根據市府統計，目前台中市公車駕駛年齡層分佈呈現嚴重的「倒金字塔」，50歲以上的高齡駕駛佔比高達62%，是絕對主力；反觀30歲以下的年輕新血僅佔4% 。陳俞融質疑，當這6成的高齡駕駛陸續退休，誰來接手方向盤？

陳俞融表示，雖然交通局聲稱駕駛平均薪資落在5萬至7萬元之間，看似優渥，但這往往是靠「高工時」與「犧牲休假」換來的血汗錢。公車駕駛需面對高強度的交通壓力及乘客投訴風險，若市府僅靠傳統的補貼政策，無法解決結構性缺工問題。

陳俞融要求市府，全面檢討公車駕駛薪資結構與勞動條件，優化排班制度，並提升職業尊嚴與安全保障，擴大培訓與招募誘因，為公車客運業注入新血，市府不能再以「大環境缺工」作為推託之詞，必須拿出破釜沉舟的決心改革，否則台中市民只能繼續在站牌下無助等待。

市議員陳俞融要求市府，全面檢討公車駕駛薪資結構與勞動條件，為公車客運業注入新血。資料照片

