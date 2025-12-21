台中公車日減800班次、逾6成駕駛高齡化 市府祭加薪留才

台中市議員陳俞融21日抨擊台中公車每日「蒸發」高達800班次，駕駛人力缺口高達15.6％。（馮惠宜攝）

台中市議員陳俞融21日重砲抨擊台中公車不僅每日「蒸發」高達800班次，全市逾6成運將年齡過半百，基層駕駛陷入嚴重「人口斷層」。對此，中市府交通局回應，已持續透過制度調整與多元配套，協助客運業者調整營運成本並要求業者加薪，全力築起「加薪留才」防線。

陳俞融揭露，台中公車誤點、脫班已成市民噩夢，截至今年10月，駕駛缺額比例已衝破15.6％，缺口高達229人。人力黑洞直接重創發車量能，公車平日發車數已從112年的7800班下滑至目前的7000班，每日有高達800個班次「蒸發」，等於一年內就消失了10％的班次，這消失的800班次，背後是無數通勤族與學生在寒風中無助等待的權益。

廣告 廣告

陳俞融憂心表示，目前50歲以上的高齡駕駛占比高達62％，而30歲以下新血僅剩4％，「倒金字塔」的結構顯示年輕人對此行業望而卻步。她質疑，這群主力駕駛一旦在5年內屆齡退休，台中恐將陷入「無人開車」的癱瘓境地，市府不能再以「大環境缺工」作為推託之詞。

台中市交通局強調市府並非坐視不管，而是已啟動「制度性止血」。交通局表示，為提升駕駛留任誘因，市府已於112年及114年先後調整公車合理營運成本及基本運價，並強勢要求客運業者必須為所屬駕駛員加薪至少4000元以上，其他從業人員也同步調升薪資，試圖從薪資結構優化來突破缺工僵局。

除了加薪，交通局強調已與勞工局、監理所合作擴大徵才，提高職缺曝光度，協助業者媒合新血。然而，陳俞融認為，目前的加薪往往是靠「高工時」換來的血汗錢，若不全面檢討勞動條件與職業尊嚴，傳統補貼政策恐難治本。

更多中時新聞網報導

張震接任金馬主席 以阿甘精神自勉

劉錫明攜前世情人亮相 不當女兒經紀人

2025十大娛樂新聞回顧》方大同抗病5年41歲離世