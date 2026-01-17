台中公車會求救！突發狀況頭尾燈大閃「SOS」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕近來大眾運輸屢傳突發事件，為保障乘客及行車安全，台中市交通局創新在市區公車加裝緊急求救按鈕，若車上有突發狀況，駕駛按警示系統，公車車頭與車尾的LED燈會大閃「SOS請協助報警」，提示路人協助報警救援；目前已在66部公車試裝，未來列為新車標配，全面升級交通安全防護網。

交通局長葉昭甫指出，國內外近年公共運輸治安事件頻傳，公車行駛中若遇有騷擾、暴力或其他緊急情形，緊急關鍵救援分秒必爭，但若遇駕駛也面臨緊急狀況時，未必能及時停車求援等，在市區公車新加裝緊急求救按鈕，讓公車駕駛執勤過程若發生危險，得以第一時間對外發出明確求援訊號，讓路過民眾注意到異狀，協助通報警方。

廣告 廣告

葉昭甫說，緊急按鈕就設置於駕駛座旁，操作簡便，不需車上乘客介入即可發出警訊，有效降低車內民眾報警可能激怒歹徒的風險，按鈕一啟動，公車前後本來用來顯示公車路線的LED燈，會改秀「SOS請協助報警」，還有紅色警示燈圖案及電話圖案，示警路人協助報警，以利即時救援。

葉昭甫說，台中市目前已有66輛新電動公車完成緊急求救按鈕裝置，面對日益多元的公共安全挑戰，已要求客運業者未來新購車輛，須將緊急求救按鈕列為「標準配備」。

另要求客運業者定期辦理緊急應變演練，並加強駕駛員應變訓練，確保實際遇到緊急狀況時能夠迅速妥善應對，並結合先進駕駛輔助系統(ADAS)，協助駕駛安全行車，並督促客運公司強化行車安全教育訓練，目前全市約1300輛公車已全面配備ADAS，有效降低視野死角風險，守護用路人與乘客安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被嚴重低估！她推鹹酥雞攤「1冷門品項」：好吃到發瘋

雄中「幻神」地理考卷滿滿英文 網笑：這才是「雙語教學」啊

台美關稅15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

「最美政戰士」自願調東引服役 葉采青自曝射擊打靶糗事

