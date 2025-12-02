台中公車爆胎飛越分隔島！猛撞拖吊車釀3傷

台中公車疑似爆胎失控，衝到對向撞擊拖吊車。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 台中市霧峰區今日發生一起嚴重車禍，一輛公車疑似爆胎導致車輛失控，跨越中央分隔島逆向衝到對面車道，撞擊行駛而來的吊車，兩車司機一度受困，公車上還有一名乘客受傷。

台中市消防局今日下午接獲通報，霧峰區中正路發生車禍，消防隊員到場確認是公車與拖吊車發生車禍，其中公車司機與拖吊車司機受困車內，經救援順利脫困，而公車上男性乘客也受傷，3人都已送醫。

原本正常行駛的台中客運公車，行經中正路時，疑似因爆胎導致車輛失控，整輛車往內車道偏移，接著跨越中央分隔島逆向衝到對面車道，並與對向行駛的拖吊車發生碰撞，再推撞路旁的一輛白色汽車，詳細的案發經過，交由霧峰警方進一步釐清。

