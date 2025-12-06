中部中心／黃毓倫、李柏瑾 台中報導

台中市一名女子，搭公車不小心睡著，結果公車到站後，駕駛沒注意還有人在車上，等到女子醒來才發現自己被丟包，鎖在車上，幸好打了客服專線，順利脫困。不過公車狀況百出，還有民眾不滿駕駛車速太慢，和駕駛吵起來罵髒話，其他乘客看不下去，幫忙錄影！

公車開到台中新光遠百站停下，駕駛下車和一名男子吵了起來。





台中公車狀況多！女子睡著遭鎖車上 男子不滿車速慢爆衝突

駕駛疑似不滿被飆罵髒話，下車和乘客理論。（圖／翻攝網路）









事發在6日中午，台中新光遠百公車專用道，目擊民眾拍下畫面說，乘客嗆駕駛開太慢，怎麼不開快一點，而這名乘客疑似還飆罵髒話，讓駕駛聽了很不舒服，反嗆可以告他公然侮辱。沒想到這名乘客竟然還拿起手機拍攝說要檢舉，其他乘客看不下去幫忙錄影蒐證，這名男子才腳底抹油停止鬧事。公車狀況還不只一樁，還有人不小心睡過頭了，被丟包在車上！

廣告 廣告

女子搭公車搖搖晃晃中一不小心就睡著了，等到醒來的時候，哇，全車只剩她一人，阿駕駛大哥咧？這時候才發現歹誌大條，誰可以救救我咧？

慌張的女子四處張望搜尋人影，總算看到一名男子出現宛如看到救星。

無奈這名大哥不知道是不是沒看到她，還是不知該怎麼處理，女子眼睜睜看著他就這樣走掉了，幸好冷靜下來想到還可以打客服專線求救。

聲源：客運業者徐先生：「當下是因為後來乘客，打電話到客服，我們幫她開門，那當然基本上，因為到端點離開車子，（駕駛）要休息的時候，我們也會要求司機，再做一個巡視啦。」

受困的女乘客事後也留言幫駕駛緩頰，可能是她個子太小，駕駛望過去才會沒注意到她。其實公車上除了客服專線可以求救，還有兩個方法自救，一個是安全門，另一個是將車門洩壓，按照操作指示不用工具就可以輕易打開。把這些小技巧學起來，遇到緊急狀況，有備無患！





原文出處：台中公車狀況多！女子睡著遭鎖車上 男子不滿車速慢爆衝突

更多民視新聞報導

搭就兌了！基北北桃推動「我的減碳存摺」 打造低碳宜居城市

慘！北市大安區「公車追撞汽機車」 女騎士恐需截肢

宜蘭礁溪警控管號誌 遭恍神廂型車撞擊腹部「血肉模糊」

