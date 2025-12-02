台中公車84歲老翁按鈴準備下車 竟突昏厥命危司機急報案搶救中

84歲老翁按鈴準備下車突摔倒，倒地無生命跡象載客全嚇傻。（圖 ／翻攝畫面）

台中市2日上午驚傳乘客在公車內突然倒地的意外，1名84歲潘姓老翁於上午10時許搭乘豐原客運時，疑似在按鈴準備下車的過程中不慎跌倒，倒地後立即失去生命跡象。司機謝姓男子聽到異常聲響，回頭發現潘翁倒臥車廂，情況緊急，立刻撥打119報案求助。潘翁經消防救護人員到場施作急救後，火速送往東勢農民醫院，目前仍在搶救中，生死未卜。

根據東勢警方初步調查指出，事發當時公車行駛於台中東勢地區，車內乘客並不多。84歲的潘姓男子準備在某站下車，因年紀較大，動作略顯吃力，但仍緩步走向下車位置。不料就在車輛減速靠站之際，潘翁疑似重心不穩，突然向後摔倒，頭部或身體受到撞擊，當場陷入昏迷。

司機聽見老翁痛苦哀號後，立即停車查看，發現情況不對勁，隨即報案。台中市消防局獲報後，立刻派遣救護人員趕抵現場，對潘翁實施心肺復甦術（CPR）與其他急救措施，並以救護車快速送醫。據了解，醫護人員在送醫途中持續急救，目前醫院方面已通知家屬到場陪同治療。

警方也迅速到場管制交通，並依程序對公車司機進行酒測，結果為0，排除酒駕因素。東勢分局表示，現場並未發現有外力推擠或碰撞跡象，初步判斷是乘客自行跌倒造成意外；但仍需調閱公車監視器影像，以釐清老翁摔倒的確切原因，包括是否因車輛晃動、身體不適、地面濕滑或其他突發狀況所致。

